Çiftcilerin korkulu rüyası! Dünya'nın en zehirli yılanları arasında gösteriliyor

Göz bebeği dikey olup, vücut pulları karinalıdır (çıkıntılı). Sırt tarafının zemin rengi sarımsı griden kahverengi ve siyaha kadar değişir. Sırtta bu zemin üzerinde zikzak veya uzunlamasına kırmızı, pembe, kahverengi veya sarı tonlarda bir çift bant uzanır. Nadir olsa da tamamen siyah örneklere de rastlanır.

Hopa/Kafkas Engereği dağların ormanlık yamaçlarında, ıslak çayırlık alanlarda, orman ardı açıklıklarda yaşamaktadır. Yapraklı ormanların iç kısımlarına kadar girmese de orman, akarsu kenarlarında da türe rastlanmaktadır. Ülkemizde özellikle çay ve fındık tarım bahçelerinde de sık sık rastlanmaktadır.

TIBBİ MÜDAHALE ALINMALIDIR

Bu tür gözden uzak ve gizli yaşamayı tercih ettiği için pek sık insanlarla karşılaşmaz. Sıkıştırılmadığı sürece derhal insanlardan uzaklaşmaktadır. Ancak sıkıştırıldıkları takdirde yüksek sesli tıslamalar ile birlikte hızlı ısırma saldırısı gösterileri ile gözdağı vermeye çalışır. Ve bu sıkıştırılma devam edilirse zehirli dişleri ile ısırmalara yol açmaktadırlar. Isırılma durumunda zehrin insan hayatını tehlikeye sokabileceği için çok hızlı şekilde tıbbi yardım alınması gerekmektedir.