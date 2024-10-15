Dolandırıcılıkta yapay zeka dönemi! 2,5 milyar Gmail kullanıcısı hedef alındı

Gelişmiş bir kimlik avı girişimi 2,5 milyardan fazla Gmail kullanıcısını tehdit ediyor.

Yeni bir hacker saldırısı ortaya çıktı. Yapay zeka destekli bu saldırının hedefinde yaklaşık 2,5 milyar kullanıcısı olan Gmail var.

Gmail kullanıcıları yeni bir dolandırıcılık mağduru olabilir. Saldırı, hesap kurtarma işleminin onaylanmasına gelen bir mesajlar başlıyor.

Kullanıcı yanıt vermezse yaklaşık 40 dakika sonra Google'dan geldiği iddia edilen bir çağrı geliyor. Peki Gmail hesabınız varsa siber saldırıya karşı nasıl önlem almalısınız?

Konuyla ilgili Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Kullanıcılar genellikle Gmail hesabı almayı ve burada iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Bu durumu fırsat bilen siber dolandırıcılar kimi zaman yapay zeka kimi zaman oltalama taktiği kullanarak vatanaşı mağdur ediyorlar. Eski teknoloji çalışanları bu olayın giderek arttığını belirtiyorlar. Zira Gmail hesabımıza birçok uygulama aracı ile bağlanıyorlar. Bununla birlikte şifrelerimizi de Google hesabımıza kaydedebiliyoruz. İşte bundan sonraki süreçte her şey çorap söküğü gibi gelmiş oluyor. Çünkü Gmail hesabına erişmek isteyen vatandaş bütün bilgilerini kaptırıyor. Bütün e-posta adreslerimizi kullanmak için doğru yapmak için çift faktörlü doğrulamayı açık hale getirmek oldukça önemlidir. Bununla birlikte bilmediğimiz linklere asla tıklamamalıyız, bilmediğimiz ortamlarda şifrelerimizi girmemeliyiz." dedi.