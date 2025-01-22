Dünyanın en nadir göz rengi işte buymuş... O renk, dünya nüfusunun yalnızca %1'inde var!

Uzun yıllar boyunca yeşil gözlerin nadir olduğunu biliyorduk. Yeni bir araştırmaya göre en nadir görülen göz rengi belirlendi. O rengi

Eskiden en nadir göz rengi olarak kabul edilen yeşil, artık ikinci sıraya geriledi. Dünya nüfusunun yaklaşık %2'sinde görülen yeşil gözler artık eskisi kadar nadir değil. En nadir görülen rengi duyunca herkes çok şaşırıyor. Belki siz de daha önce o renkli gözlü insanlarla karşılaşmadınız.

EN ÇOK KAHVERENGİ RENKLİ GÖZ VAR

Dünya genelindeki göz rengi dağılımına baktığımızda, kahverengi gözlerin açık ara lider olduğunu görüyoruz:

Kahverengi gözler: Yüzde 55-79

Mavi gözler: Yüzde 8-10

Ela gözler: Yüzde 10

Yeşil gözler: Yüzde 2

Gri gözler: Yüzde 1’in altında

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 1'İNDE VAR

Dünya nüfusunun yalnızca %1'inden azında görülen gri gözler, artık en nadir göz rengi unvanını taşıyor. Bilim insanları, gri gözleri mavi gözlerden ayırarak ayrı bir kategoriye aldı. Daha önce mavi gözlerin bir alt grubu olarak kabul edilen gri, düşük melanin seviyeleri ve ışık yansımalarındaki farklılıklarla diğerlerinden ayrılıyor. Bu durum, gri gözlerin genetik olarak daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.