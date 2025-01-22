Dünyanın en nadir göz rengi işte buymuş... O renk, dünya nüfusunun yalnızca %1'inde var!
Dünyanın en nadir görülen göz rengi hangisi dersiniz? İşte dünya nüfusunun yalnızca yüzde 1'inde olan o renk belli oldu. Ne yeşil ne de mavi....
Uzun yıllar boyunca yeşil gözlerin nadir olduğunu biliyorduk. Yeni bir araştırmaya göre en nadir görülen göz rengi belirlendi. O rengi
Eskiden en nadir göz rengi olarak kabul edilen yeşil, artık ikinci sıraya geriledi. Dünya nüfusunun yaklaşık %2'sinde görülen yeşil gözler artık eskisi kadar nadir değil. En nadir görülen rengi duyunca herkes çok şaşırıyor. Belki siz de daha önce o renkli gözlü insanlarla karşılaşmadınız.
EN ÇOK KAHVERENGİ RENKLİ GÖZ VAR
Dünya genelindeki göz rengi dağılımına baktığımızda, kahverengi gözlerin açık ara lider olduğunu görüyoruz:
Kahverengi gözler: Yüzde 55-79
Mavi gözler: Yüzde 8-10
Ela gözler: Yüzde 10
Yeşil gözler: Yüzde 2
Gri gözler: Yüzde 1’in altında
DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 1'İNDE VAR
Dünya nüfusunun yalnızca %1'inden azında görülen gri gözler, artık en nadir göz rengi unvanını taşıyor. Bilim insanları, gri gözleri mavi gözlerden ayırarak ayrı bir kategoriye aldı. Daha önce mavi gözlerin bir alt grubu olarak kabul edilen gri, düşük melanin seviyeleri ve ışık yansımalarındaki farklılıklarla diğerlerinden ayrılıyor. Bu durum, gri gözlerin genetik olarak daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.