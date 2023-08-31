Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği nasıl geri döndü? O anları Armutlu Mahallesi Muhtarı anlattı
Ekonomist Korhan Berzeg'in kendisiyle birlikte kaybolan köpeği Tina köye geri döndü. Köpeğin dönüşü sonucu arama çalışmaları yeniden hız kazanırken, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman yaşananları anlattı.
Ekonomist Korhan Berzeg ve köpeği yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Haftalardır kayıp olan ekonomist ve köpeğini arama çalışmaları günlerce sürdü. Umudun kesildiği yerde Korhan Berzeg'in köpeğinin köye dönmesi, arama çalışmalarının yeniden hızlanmasına neden oldu. Geçen salı günü eve geri dönen Tina isimli köpeği bulan Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman konuştu.
Milliyet'in haberine göre Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, Tina'nın bulunmasını şöyle anlattı:
- Sabah 09.00 saatlerinde bana köpek Tina’nın görüldüğü şeklinde haber geldi. İhbar üzerine, Tina’nın görüldüğü yere gittim. O bölgede 10 dakika arama yaptım .100 metre ileride köpeği buldum. ‘Tina’ diye seslenince, hemen dönüp baktı. Sonra dişi mi erkek mi diye baktım.
- Dişi olunca o köpeğin Tina olduğundan daha da emin oldum. Sonra Tina’yı alıp onu tanıyan Gül hanımın evine götürdüm. Orada köpek, Gül hanımı tanıdı ve bahçesine girdi. Gül hanım hemen Tina’nın fotoğrafını çekti ve Angela'ya gönderdi. Angela hanım bu bizim köpek dedi ve bizde kolluk kuvvetlerine haber verdik. Sağlığı gayet iyiydi ve köpek çok heyecanlıydı. Tina, jandarma ekiplerinin arama çalışmasına yardım ediyor. Birkaç gün daha arama çalışmalarına katılacak. Bende destek olmak için arama çalışmalarına katılıyorum.
Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına yarın sabah saat 07.00'de tekrar başlanacağı belirtildi.