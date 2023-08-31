Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği nasıl geri döndü? O anları Armutlu Mahallesi Muhtarı anlattı

Ekonomist Korhan Berzeg ve köpeği yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Haftalardır kayıp olan ekonomist ve köpeğini arama çalışmaları günlerce sürdü. Umudun kesildiği yerde Korhan Berzeg'in köpeğinin köye dönmesi, arama çalışmalarının yeniden hızlanmasına neden oldu. Geçen salı günü eve geri dönen Tina isimli köpeği bulan Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman konuştu.

Milliyet'in haberine göre Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, Tina'nın bulunmasını şöyle anlattı:

- Dişi olunca o köpeğin Tina olduğundan daha da emin oldum. Sonra Tina’yı alıp onu tanıyan Gül hanımın evine götürdüm. Orada köpek, Gül hanımı tanıdı ve bahçesine girdi. Gül hanım hemen Tina’nın fotoğrafını çekti ve Angela'ya gönderdi. Angela hanım bu bizim köpek dedi ve bizde kolluk kuvvetlerine haber verdik. Sağlığı gayet iyiydi ve köpek çok heyecanlıydı. Tina, jandarma ekiplerinin arama çalışmasına yardım ediyor. Birkaç gün daha arama çalışmalarına katılacak. Bende destek olmak için arama çalışmalarına katılıyorum.