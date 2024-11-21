En sinirli ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

Dünya genelinde 100 ülkede yapılan anket çalışmalarında, en sinirli ülkeler sıralaması yenilendi. İşte en sinirli ülkelerin güncel sıralaması ve Türkiye'nin bu listedeki yeni yeri…

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
En sinirli ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı
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Dünya genelinde 100 ülkede yapılan anket çalışmalarında, en sinirli ülkeler sıralaması yenilendi.  Araştırmada, bireylerin öfke seviyeleri ve günlük hayatta sinirlilik durumları incelendi. Yeni liste herkesi şaşırttı. 

Türkiye'nin bu listeye hangi sıradan girdiği merak konusu olurken, sonuçlar birçok kişi için şaşırtıcı olabilir. 

100 ÜLKEDE ARAŞTIRILDI

Dünya genelinde 100 ülke arasında yapılan anket çalışmasında sinir, stres ve üzüntü gibi faktörler ele alındı. Gallup araştırma şirketinin 100 ülkeyi kapsayan Küresel Duygu Raporu'nda ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştı. Çalışmada, her ülkeden 15 yaşından büyük bin kişiye telefonla veya yüz yüze soru yöntemiyle bir önceki gün yaşadıkları duygusal durumları sorulmuştu.

TÜRKİYE LİSTEDE ÖN SIRALARA ÇIKTI

Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında en son yapılan araştırmada Ermenistan​ lider olurken, Irak 2. sırada, İran 3. sırada, Filistin 4. sırada yer aldı. Sıralamada Fas 5. olurken Türkiye ise 6. olmuştu.

Ancak yapılan yeni araştırmada Türkiye, yüzde 48 ile dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olurken; Avrupa'nın ise birincisi oldu. Türkiye'den sinirli dünyadaki tek ülke ise Lübnan seçildi. Üçüncü sırayı ise Ermenistan aldı.

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