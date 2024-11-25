Endonezya'da ani sel ve toprak kaymaları sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.
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Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Juspri M. Nadeak, Sumatra Adası'ndaki Karo bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen ani sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İkisi çocuk olmak üzere 6 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor. Nadeak, toprak kaymalarının birçok ev ve çiftliği yıktığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Yetkililer, afetlerde onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı