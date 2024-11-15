Facebook'a büyük ceza! Yaklaşık 800 milyon euro

Avrupa Birliği, Meta'ya ait sosyal medya platformu Facebook'un rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 798 milyon euro para cezası verdi. Bu ceza, şirketin kullanıcı verilerini kullanma şekli ve rekabeti engelleyen bazı uygulamalarına dayalı olarak verildi. AB, Meta'nın bu ihlallerle piyasada haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, sosyal medya devini ağır bir şekilde cezalandırmış oldu.

HAKSIZ TİCARET KOŞULLARI

Avrupa Komisyonu, Facebook kullanıcılarına sosyal ağın 'Marketplace' ilan servisine otomatik erişim sağlayarak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle internet devi Meta'ya yaklaşık 800 milyon euro para cezası verdi.

APF'nin haberine göre komisyon ayrıca ABD'li teknoloji devinin, diğer çevrimiçi ilan sağlayıcılarına haksız ticaret koşulları uygulayarak hakim konumunu kötüye kullandığını tespit etti ve Meta'ya 798 milyon euro (840 milyon dolar) para cezası verdi. Meta da bu cezaya derhal itiraz edeceğini duyurdu.