Güvenlik korucusundan örnek davranış: Takıları sahibinin yakınına teslim etti

Arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesine giden güvenlik korucusu Zübeyir Babat bir enkazda ziynet eşya buldu. Güvenlik korucusu Babat ise enkazda bulduğu altın takıları sahibinin yakınına teslim etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik korucusu Zübeyir Babat, enkazda bulduğu altın takıları sahibinin yakınına teslim etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Babat, depremlerin ardından gerekli izinleri alarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Nurdağı'na gitti.

Burada bulunduğu ekiple çalışmalarda yer alan Babat, CCK Apartmanı'nın enkazında altın takılar buldu.

Babat'ın bulduğu altın bilezik, kolye, 2 altın yüzük ve küpeden oluşan ziynet eşyalarının enkazdan yaralı çıkarılarak hastanede tedavi altına alınan Rabia Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Jandarma gözetiminde güvenlik korucusu, altınları Kaya'nın ağabeyi Ahmet Kılıç'a teslim etti. Depremzede Kılıç, örnek davranışından dolayı Babat'a teşekkür etti.

# Gaziantep # deprem # güvenlik korucusu

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