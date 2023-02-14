Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

Türk siyasi tarihine adını yazdıran ilkeli devlet adamı Deniz Baykal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Baykal, Meclis'te yapılan törenin ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene devlet erkanı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve birçok siyasetçi katıldı.

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Ankara'daki evinde 11 Şubat günü hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı. 84 yaşında hayata veda eden deneyimli siyasetçi için önce CHP Genel Merkezinde ardından TBMM'de tören düzenlendi. Baykal ailesi taziyeleri Meclis'te kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ethem Sancak ve Hasan Korkmazcan, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekilleri, ve eski siyasetçiler de katıldı.

Törende Prof. Dr. Aslı Baykal konuşma yaptı. Babasını Deniz Baykal’ın son günlerinde ezbere okuduğu Ahmet Muhip Dıranas’ın Olvida şiirini seslendirerek uğurladı.

Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenazesi, Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

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