Deniz Baykal: Siyasette geçen 55 yıl

Aslen Antalyalı olan Deniz Baykal 11 Şubat 2023 günü 85 yaşında hayatını kaybetti. 2017 yılında felç geçiren Baykal, o tarihten beri sağlık sorunları yaşamaktaydı.



1968 yılında CHP'ye girerek siyasete katılan Baykal, 14 Ekim 1973 tarihindeki genel seçimlerde birinci olan CHP'den Antalya milletvekili seçildi. 1974 yılında Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yaptı.



1978 yılında kurulan 3. Ecevit hükümetinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Baykal, bu dönemde CHP'de de üst kademelerde görevlerde bulundu.



Baykal, Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkânla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi.



22 Nisan 1999 tarihinde, alınan seçim sonuçları nedeniyle Deniz Baykal, görevinden istifa etti ancak 30 Eylül 2000 tarihindeki kurultayda yeniden seçildi.



Son olarak Deniz Baykal 2010 yılında Amerikan'ın kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.



CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla mücadele etti. FETÖ'nün operasyonlarına karşı çıktı. Türkiye'nin ABD ve PKK'ya karşı yaptığı sinir ötesi operasyonlarını desteklemişti.



2017 yılında yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Baykal, Almanya'da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 24 Haziran 2018 seçiminde Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ancak 21 Şubat 2019'da Meclis'te yemin edebildi.

Baykal için düzenlenen törene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ethem Sancak, Hasan Korkmazcan Ve MYK Üyesi Şule Perinçek de katıldı.