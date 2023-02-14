Bahçeli Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, deprem sonrası "devlet nerede?" diyerek bozgunculuk yapanlara sert çıktı. Bahçeli, "Felaket günlerimizi ballandıra ballandıra magazin gösterisine çevirenler bize göre kesinlikle iyi niyetten yoksundur" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında, deprem sonrası devlet düşmanlığı yapanlara sert tepki gösterdi. Bahçeli devletin deprem bölgesinde yaraları saran hemşire olduğunu, trafiği düzenleyen, asayiş ve güvenliği temin eden polis olduğunu, AFAD görevlisi olduğunu belirtti. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

- Devlet, depremzedeye ekmek dağıtan belediye başkanıdır, çorba kaynatan, yardım konvoylarının koordinasyonunu yapan, trafiği düzenleyen, asayişi ve güvenliği temin eden isimli isimsiz nice kahramandır.
- Devlet, su dağıtan zabıta çavuşudur, arama kurtarma yapan askerdir, AFAD görevlisidir, gönüllü insanlardır.
- Devlet, dozer süren teknisyendir, ambulans süren şofördür, sela okuyan müezzindir, muayene eden doktordur, iğne vuran hemşiredir, pansuman yapan hastabakıcıdır.

"DEVLET MİLLETTİR, MİLLET DEVLETTİR"

Türk yönetiminde devlet ve milletin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

- Türk yönetim felsefesine göre, devlet millettir, millet devlettir, tarihin zor ve zahmetli dönemlerinde bu ikisini ayırt etmek asla mümkün olmamıştır.
- Devleti bir kenara itip, ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir, bizim nazarımızda da itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır.

"DEVLETİ ACZ İÇİNDE GÖSTERENLER BİNDİKLERİ DALI KESMEKTEDİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sivil toplum kuruluşlarının devleti acz içinde göstermeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Hatay’ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir?
- Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar va babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?
- Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir muhterislik kimin harcı, kimin haddidir?
- Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir.
- Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz, her şart altında arkalarında olduğumuzu tavizsiz bir duruşla ifade ediyoruz.
- Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur, kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur.
- Felaket günlerimizi ballandıra ballandıra magazin gösterisine çevirenler bize göre kesinlikle iyi niyetten yoksundur.
- Milletçe acılarımızı paylaşarak nasıl azaltırız derdindeyken, birilerinin çıkıp hesabi davranması, cüzdanlarını doldurma ve şöhret devşirme peşine düşmesi tam manasıyla erdemsizlik ve edepsizliktir.
- Hele bir enkazımızı kaldıralım, hele bir belimizi iyice doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağımız vakit de inşallah gelmiş olacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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