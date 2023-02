Bahçeli Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında, deprem sonrası devlet düşmanlığı yapanlara sert tepki gösterdi. Bahçeli devletin deprem bölgesinde yaraları saran hemşire olduğunu, trafiği düzenleyen, asayiş ve güvenliği temin eden polis olduğunu, AFAD görevlisi olduğunu belirtti. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Türk yönetiminde devlet ve milletin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

sivil toplum kuruluşlarının devleti acz içinde göstermeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Hatay’ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir?

- Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir.