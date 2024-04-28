İlber Ortaylı'ya göre öğrenilmesi en zor dil! Ne Çince ne de Türkçe...

Prof. Dr. İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dil hangisi sorusunu yanıtladı. Kafa TV'de merak edilen soruyu yanıtlayan Ortaylı'ya göre ne Çince ne de Türkçe öğrenilmesi en zor dil. Peki bu dil hangisi? İşte yanıtı...

İlber Ortaylı'ya göre öğrenilmesi en zor dil! Ne Çince ne de Türkçe...
İlber Ortaylı'ya göre öğrenilmesi en zor dil! Ne Çince ne de Türkçe...
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV'ye konuk oldu. Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dil hakkında açıklamalar yaptı. İlber Ortaylı'ya göre öğrenilmesi en zor dil hangisi? İleri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı bu sorunun cevabını programda açıkladı. Öğrenilmesi en zor dil Ne Çince ne de Türkçe oldu. İşte ayrıntılar...

İLBER ORTAYLI'YA GÖRE ÖĞRENİLMESİ EN ZOR DİL

İlber Ortaylı'ya göre öğrenilmesi en zor dil

Kafa TV'de soruları yanıtlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrenilmesi en zor dil hangisi sorusunu yanıtladı. Birçok dil bilen Tarihçi İlber Ortaylı, Rusça'nın öğrenilmesi en zor dil olduğunu ifade etti ve şu sözleri söyledi:

"Rusça çok zor. Bütün gramerde bütün kaideleri istisna için öğrenirsin. Kaideli kelime kadar istisna var"
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# ilber ortaylı
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