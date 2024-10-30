İSKİ'den uyarı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı düşüşte!

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları hakkında açıklama yaptı. İstanbul'da son günlerdeki yaşanan yağışlara rağmen baraj seviyesinde düşüş yaşandığı açıklandı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
İSKİ'den uyarı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı düşüşte!
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İSKİ verilerine göre İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşünün devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 20 Ekim'de 33.77 iken bugünkü verilere göre yüzde 31.91 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.07 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.27 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 6.27

• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.14

• Darlık Barajı yüzde 34.37

• Elmalı Barajı yüzde 53.07

• Istrancalar Barajı yüzde 30.83

• Kazandere Barajı yüzde 6.43

• Pabuçdere Barajı yüzde 8.68

• Sazlıdere Barajı yüzde 43.38

• Terkos Barajı yüzde 43.82

• Ömerli Barajı yüzde 27.38.

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