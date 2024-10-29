İstanbul 29 Ekim konserleri! İşte ilçe ilçe ücretsiz konser listesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek konserler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul 29 Ekim konserleri burada yer alıyor. İşte ilçe ilçe ücretsiz konser listesi...

İstanbul 29 Ekim konserleri! İşte ilçe ilçe ücretsiz konser listesi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul 29 Ekim konserleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek konserler burada yer alıyor. Hangi ilçede hangi konser olacak? İlçe ilçe ücretsiz konser listesi aşağıda yer alıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri...

İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ

İstanbul 29 Ekim konserleri! İşte ilçe ilçe ücretsiz konser listesi - Resim : 1

Yenikapı

Kapı açılışı 18.00 olan 29 Ekim kutlamaları ücretsiz konser programı:

DJ Burak Yeter
Hadise
Emir Can İğrek

Başakşehir

Başakşehir Sular Vadisi de bu sene ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Başakşehir Sular Vadisi Ücretsiz 29 Ekim İstanbul konserleri programı kapsamında 27 Ekim’de Eypiyo ve Edip Akbayram konseri olacak.

Sultanbeyli

Sultanbeyli Kent Meydanı da ücretsiz konserlere ev sahipliği yapan alanlardan birisi olacak. 28 Ekim’de Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

Avcılar

Sıla, Ali Altay Konseri
Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

Ataşehir

Fener alayı ve DJ Del Castio performansı
Ataşehir Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

Bakırköy

Simge Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

Bayrampaşa

Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri
Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)

Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu

Athena Konseri
Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Beykoz

Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri

Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)

Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)

Beylikdüzü

Gökhan Türkmen Konseri
Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30

Büyükçekmece

Yüksek Sadakat Konseri
Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30

Çatalca

Merve Özbey Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

Esenyurt

Ece Seçkin Konseri
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Eyüpsultan

Melek Mosso Konseri
Feshane Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Gaziosmanpaşa

Ebru Yaşar Konseri
Belediye Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Küçükçekmece

Hande Yener Konseri
Yahya Kemal Beyatlı Gözteri Merkezi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Maltepe

Moğollar Konseri
Maltepe Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Sancaktepe

Aleyna Tilki Konseri
Meydanpark - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Sarıyer

Anadolu Ateşi gösterisi
Çayırbaşı Stadı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00

Silivri

İlyas Yalçıntaş Konseri
Silivri Sahil - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Şile

Madrigal Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Tuzla

Sefo Konseri
Tuzla Sahil, Tören Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Üsküdar

Duman, Ekin Beril Konseri
Harem Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00

İstanbul 29 ekim ücretsiz konser
Günün Manşetleri
İstanbul’da PKK operasyonu
Coco-Cola'da skandal!
Filistinli mültecilere yardım yapan UNRWA, İsrail’de yasaklandı
Türkiye'den terör saldırısına kınama
10 tutuklama
Muş'ta feci tren kazası
"Güçlü devlet ve üreten milletle zorlukları aşacağız"
Gazze'de can kaybı 43 bini aştı
Yenidoğan çetesi ile ilgili sıcak gelişme
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Coco-Cola'da skandal! Coco-Cola'da skandal!
Mersin'de deprem! Mersin'de deprem!
Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı! Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı!
İstanbul’da PKK operasyonu İstanbul’da PKK operasyonu
Eski polis memuru 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi Eski polis memuru 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi