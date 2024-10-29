İstanbul 29 Ekim konserleri! İşte ilçe ilçe ücretsiz konser listesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek konserler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul 29 Ekim konserleri burada yer alıyor. İşte ilçe ilçe ücretsiz konser listesi...
İstanbul 29 Ekim konserleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek konserler burada yer alıyor. Hangi ilçede hangi konser olacak? İlçe ilçe ücretsiz konser listesi aşağıda yer alıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri...
İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ
Yenikapı
Kapı açılışı 18.00 olan 29 Ekim kutlamaları ücretsiz konser programı:
DJ Burak Yeter
Hadise
Emir Can İğrek
Başakşehir
Başakşehir Sular Vadisi de bu sene ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Başakşehir Sular Vadisi Ücretsiz 29 Ekim İstanbul konserleri programı kapsamında 27 Ekim’de Eypiyo ve Edip Akbayram konseri olacak.
Sultanbeyli
Sultanbeyli Kent Meydanı da ücretsiz konserlere ev sahipliği yapan alanlardan birisi olacak. 28 Ekim’de Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.
Avcılar
Sıla, Ali Altay Konseri
Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
Ataşehir
Fener alayı ve DJ Del Castio performansı
Ataşehir Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
Bakırköy
Simge Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Bayrampaşa
Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri
Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)
Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)
Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu
Athena Konseri
Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Beykoz
Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri
Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)
Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)
Beylikdüzü
Gökhan Türkmen Konseri
Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30
Büyükçekmece
Yüksek Sadakat Konseri
Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30
Çatalca
Merve Özbey Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Esenyurt
Ece Seçkin Konseri
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Eyüpsultan
Melek Mosso Konseri
Feshane Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Gaziosmanpaşa
Ebru Yaşar Konseri
Belediye Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Küçükçekmece
Hande Yener Konseri
Yahya Kemal Beyatlı Gözteri Merkezi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Maltepe
Moğollar Konseri
Maltepe Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Sancaktepe
Aleyna Tilki Konseri
Meydanpark - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Sarıyer
Anadolu Ateşi gösterisi
Çayırbaşı Stadı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00
Silivri
İlyas Yalçıntaş Konseri
Silivri Sahil - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00
Şile
Madrigal Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Tuzla
Sefo Konseri
Tuzla Sahil, Tören Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Üsküdar
Duman, Ekin Beril Konseri
Harem Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00