İstanbul 29 Ekim konserleri! İşte ilçe ilçe ücretsiz konser listesi

İstanbul 29 Ekim konserleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek konserler burada yer alıyor. Hangi ilçede hangi konser olacak? İlçe ilçe ücretsiz konser listesi aşağıda yer alıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz konserleri...

İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ

Yenikapı

Kapı açılışı 18.00 olan 29 Ekim kutlamaları ücretsiz konser programı:

DJ Burak Yeter

Hadise

Emir Can İğrek

Başakşehir

Başakşehir Sular Vadisi de bu sene ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Başakşehir Sular Vadisi Ücretsiz 29 Ekim İstanbul konserleri programı kapsamında 27 Ekim’de Eypiyo ve Edip Akbayram konseri olacak.

Sultanbeyli

Sultanbeyli Kent Meydanı da ücretsiz konserlere ev sahipliği yapan alanlardan birisi olacak. 28 Ekim’de Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

Avcılar

Sıla, Ali Altay Konseri

Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

Ataşehir

Fener alayı ve DJ Del Castio performansı

Ataşehir Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

Bakırköy

Simge Konseri

Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

Bayrampaşa

Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri

Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)

Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu

Athena Konseri

Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Beykoz

Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri

Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)

Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)

Beylikdüzü

Gökhan Türkmen Konseri

Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30

Büyükçekmece

Yüksek Sadakat Konseri

Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30

Çatalca

Merve Özbey Konseri

Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

Esenyurt

Ece Seçkin Konseri

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Eyüpsultan

Melek Mosso Konseri

Feshane Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Gaziosmanpaşa

Ebru Yaşar Konseri

Belediye Bahçesi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Küçükçekmece

Hande Yener Konseri

Yahya Kemal Beyatlı Gözteri Merkezi - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Maltepe

Moğollar Konseri

Maltepe Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Sancaktepe

Aleyna Tilki Konseri

Meydanpark - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Sarıyer

Anadolu Ateşi gösterisi

Çayırbaşı Stadı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00

Silivri

İlyas Yalçıntaş Konseri

Silivri Sahil - 29 Ekim Salı günü, saat 20.00

Şile

Madrigal Konseri

Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Tuzla

Sefo Konseri

Tuzla Sahil, Tören Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30

Üsküdar

Duman, Ekin Beril Konseri

Harem Etkinlik Alanı - 29 Ekim Salı günü, saat 18.00