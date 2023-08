İşte dünyadaki en iyi deprem konulu filmler! Listede Türk yapımı film de var

Türkiye'de ve dünyada sıkça yaşanan depremler, tarih boyunca maalesef bir çok insanın ölümüne neden oldu. Sinema endüstrisi de tarihte yaşanan ve yaşanacak depremleri de konusu içerisinde barındıran deprem konulu filmler yaptı. O filmler içerisindeki dünyadaki en iyi deprem konulu filmler ise burada!

DÜNYADAKİ EN İYİ DEPREM KONULU FİLMLER

10. The Core (2003) | 5.5



The Core Konusu

Jeofizik alanın uzman ismi Dr. Josh, Dünya’nın çekirdeğinde olağan dışı bir hareket gözlemler. Alanında uzman meslektaşları ile Dünya’nın merkezine bir yolculuğa çıkmaktan başka bir çaresi yoktur.

9. San Andreas (2015) | 6.0



San Andreas Konusu

San Andreas Fayı’nın kırılması ile birlikte, Los Angeles’da 9 şiddetinde bir deprem yaşanır. İtfaiye eri Raymond Gaines boşanmak üzere olduğu eşi ile birlikte, yaşanan felaketten kızlarını kurtarmaya çalışır.

Görsel efektleri ile öne çıkan 110 Milyon Dolarlık bütçeye sahip film, Raymond Gaines (Dwayne Johnson)karakterinin hikayesine odaklanıyor.

8. Crack in the World (1965) | 6.0

Crack in the World Konusu

Ölmek üzere olan bir bilim adamı, Dünya’nın magması üzerinde denemeler yaparak tüm insanlığı tehdit eder. Filmin çekimleri İspanya’da gerçekleştirilmiş.

7. The Big One: The Great Los Angeles Earthquake (1990) | 6.1



The Big One: The Great Los Angeles Earthquake Konusu

Los Angeles’ta yaşanacak olan bir depremi tahmin eden Dr. Clare Winslow, yetkilileri deprem hakkında uyarmaya çalışır ancak kimse O’nu ciddiye almaz. Tam yeri ve büyüklüğünü tahmin ettiği deprem yaşandıktan sonra, artık tek yapması gereken ailesine ulaşmaktır.

6. The Quake (2018) | 6.2



The Quake Konusu

Oslo’da yaşanan bir depremi konu alan Norveç yapımı film, Bølgen (2015) filminin devamı niteliğinde. Bølgen’de tsunami felaketi ile mücadele eden aile, bu sefer deprem ile amansız bir hayatta kalma mücadelesinin ortasında kalıyor.

5. Küçük Kiyamet (2006) | 6.3



Küçük Kiyamet Konusu

Listemizde ki tek Türk yapımı film olan Küçük Kıyamet, 17 Ağustos depremi sonrası bir ailenin yaşadığı ilginç ve gizemli olayları konu alıyor.

4. Zemletryasenie (2016) | 6.3



Zemletryasenie Konusu

1988 yılında Spitak’ta gerçekleşen deprem sonrası, göçük altında kalan kişilerin kurtarılmasını konu alan Rus – Ermeni ortak yapımı film, kurtarılmayı bekleyenlerin insanların gözünden, depremi bir nebze de olsa hissetmemizi sağlıyor.

3. Bølgen (2015) | 6.7



Bølgen Konusu

Turistlik bir Norveç kasabası olan Geiranger, sakin ve huzurlu bir yerdir. Başka bir yerde çalışmak için ailesi ile taşınmaya hazırlanan bir Jeolog Kristoffer Joner, işinin son gününde olağan dışı sismik hareketler tespit eder. İş arkadaşlarını ve yetkilileri uyarsa da bunu başaramaz.

Nispeten düşük sayılabilecek bir bütçe ile çekilen film, sürükleyici senaryosu ve kurgusu ile kendine hayran bırakmayı başaran bir yapım.

2. The Impossible (2012) | 7.6



The Impossible Konusu

3 çocukları ile birlikte tatillerini geçirmek üzere Tayland’a giden bir ailenin tsunami felaketinde yaşadıklarını anlatan, İspanyol-Amerikan ortak yapımı film 45 Milyon dolarlık hatırı sayılır bir bütçe ile çekildi. Film senaryosu ve hikaye akışı ile benzersiz özellikler taşıyor.

Filmin gerçekçi olabilmesi için, Tayland’a tsunami felaketinden etkilenen bölgelerde çekildi. Filmde rol oynayan kişilerin de felaketten sağ kurtulmayı başarmış insanlar olmasına özen gösterildi.

1. Tang shan da di zhen (2010) | 7.6



Tang shan da di zhen Konusu

Çin’in Tangshan bölgesinde 1976’da yaşanan büyük depremi konu alan film, deprem sonrası bir ailenin hayatının nasıl paramparça olduğunu etkileyici bir dille izleyicisine anlatıyor.

Kaynak: Gorselpencere