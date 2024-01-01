İşte Türkiye'de 2024 Yılının İlk Doğan Bebekleri! Bir Nur Topu İzmir'den...

Türkiye'de 2024 yılının ilk doğan bebekleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İlk doğan bebekler arasından bir nur topu da İzmir'den...

İşte Türkiye'de 2024 Yılının İlk Doğan Bebekleri! Bir Nur Topu İzmir'den...
İşte Türkiye'de 2024 Yılının İlk Doğan Bebekleri! Bir Nur Topu İzmir'den...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya uygulaması X üzerinden, Türkiye'de 2024 yılının ilk doğan bebekleri hakkında paylaşım yaptı. Sağlık Bakanı Koca, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'nde doğan bebekleri duyurdu. Bakın 2024 yılının ilk bebekleri hangi isimler ile anılıyor, işte ayrıntılar...

Türkiye'de 2024 Yılının İlk Doğan Bebekleri

Türkiye'de 2024 Yılının İlk Doğan Bebekleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabı üzerinden 2024 yılında yeni doğan bebekler hakkında şu paylaşımlarda bulundu:

Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek.

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Gaziantep Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. İpek ve Mehmet çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammed Alparslan bebek.

ilk doğan bebekler 2024

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Seher ve Onur çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Doruk Ayaz bebek.
İzmir Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Sultaniye ve Uğur çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Yüsra bebek.

bebek 2024

Kocaeli Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Şule ve Mustafa çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Aybike bebek.
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