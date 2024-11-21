İzmir'de simide zam! Fiyatlar herkesi şaşırttı

İzmir’de, simit fiyatlarına yılbaşından sonra yeni bir zam yapılacak. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, simit fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
İzmir'de simide zam! Fiyatlar herkesi şaşırttı
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İzmir’de, simit fiyatlarına yılbaşından sonra yeni bir zam yapılacak. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, simit fiyatlarının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseleceğini duyurdu.

Erişen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yıl ile birlikte birçok gider kaleminde artış yaşandığını belirterek, "İşçi ücretlerinden sigortaya, vergilerden yakıta, hammaddelerden kiraya kadar pek çok maliyet yükseldi. Bu durum karşısında, vatandaşın ekonomik durumunu göz önüne alarak zam yapmayı istemiyoruz. Ancak üyelerimizi de bu artışlar karşısında korumak zorundayız" dedi.

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