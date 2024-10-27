Kökeni binlerce yıl önceye dayanıyor! Hasat başladı

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen 21 ürününün arasında yer alan ve tek tescilli nar çeşidi olan Suruç narının hasadı başladı. Yıllık yaklaşık 300 bin ton üretilen bu nar, 2015 yılında Suruç Ovası'nın suya kavuşmasıyla üretiminde yüzde 50 artış gösterdi. İşte ayrıntılar...

Kökeni binlerce yıl önceye dayanıyor! Hasat başladı
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Tarihi kökeninin Babil Asma Bahçelerine dayandığı iddia edilen Suruç narı, Avrupa Birliği tescili sayesinde hem kalitesini koruyor hem de uluslararası pazarlarda giderek daha fazla tanınıyor. Kilosu 25 Türk Lirasından satılan bu narlar, başta Avrupa olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep görüyor.

Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, Suruç narının tescil edilmesinden sonra Avrupa’ya nar ve nar suyu ihraç etmeye başladıklarını belirtti. Suruç narının ince kabuğu, iri taneleri, yüksek asidik oranı ve mayhoş tadıyla diğer nar çeşitlerinden ayrıldığını vurgulayan Tekçe, özellikle yüksek asidik oranının şeker hastalarına iyi geldiğini ve vücuttaki mikropları öldürdüğünü ifade etti.

Nar üreticisi Müslüm Kaplan ise Suruç narının tarihi önemine dikkat çekerek, “200-300 yıldır bu narlar Suruç’ta yetişiyor. Bunlara deve dişi narlar da diyoruz” dedi.

Kaplan, Suruç narının binlerce yıldır Suruç Ovası’nda yetiştiğini ve başka bir yerde yetişmediğini de belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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