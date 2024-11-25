LÖSEV, Almanya'da kuruldu: Gala gecesinde lösemili çocuklar için dayanışma çağrısı

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı dünya genelinde lösemi hastası çocuklara yardım eli uzatmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de LÖSEV StiftunggGmbh olarak kuruldu. 16 Kasım’da yapılangala gecesi, 18.30’da katılımcıların karşılanmasıyla başlandı. Ardından, LÖSEV’in tanıtım videoları ve lösemi tedavisini başarıyla tamamlamış çocukların sahne aldığı özel bir gösteri ile konuklar duygusal anlar yaşadı.Gecenin sonunda, ünlü sanatçı Zeynep Avcı’nın verdiği konserle birlikte katılımcılarla beraber keyif dolu vakit geçirildi.

LÖSEV ALMANYA YETKİLİLERİNDEN ÇAĞRI: BU ÖNEMLİ GÜNDE YANIMIZDA OLMANIZDAN ONUR DUYARIZ!

LÖSEV Almanya Şubesi’nin düzenlediği bu anlamlı gecede, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, LÖSEV’in kurucusu ve LÖSEV StiftunggGmbH Genel Müdürü Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün Ezer konuşma yaptı. Dr. Ezer, vakfın Almanya’da lösemili çocuklara ve ailelerineyönelik misyonu ve hedeflerini paylaştı.

Galada konuşan Dr. Ezer şunları kaydetti: "Almanya’da, Berlin’de olmak heyecan verici. Bizi destekleyen gönüllülerimiz, konuklarımız buradasınız. Sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere hepinize teşekkür ederiz. LÖSEV Almanya büyük başarılara imza atacak. Emeği geçen bütün dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bu sahneye en büyük servetimiz olan çocukları çıkarmak istedik. Üç sene boyunca büyük acılar çeken, mucizeyi başaran iyileşen çocuklarımızı herkes görsün istedik."

LÖSEV Hakkında:

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı,lösemi ve kanser hastası çocuklara yönelik tedavi, eğitim ve sosyal destek hizmetleri sunan bir sivil toplum kuruluşudur. 1998 yılında Pediatrik Hematolog&OnkologDr. Üstün Ezer tarafından kurulan LÖSEV, bugüne kadar 95 binden fazla çocuğa ve aileye umutolmuştur. Türkiye genelinde birçok projeyi hayata geçiren vakıf, şimdi de uluslararası arenada çocukların yaşamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.