Malatya'da Madenciler Mahallesi kurulmaya başlandı
Madenciler Önce hayat kurtardı, şimdi de yaraları sarıyorlar. Zonguldaklı madenciler “Madenciler Mahallesi” kurmak için kolları sıvadı ve Malatya’da yaşam alanı kurmak için harekete geçti.
Depremde Kömür İçin Değil Ömür İçin Buradayız diyerek arama kurtarmada Türkiye’nin umudu olan Zonguldaklı madenciler bu kez de Malatya’da yaşam alanı kuruyor.
Zonguldak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ziya Öncan yaptığı açıklamada süreç boyunca yapılanları anlattı.
Malatya Battalgazi’de kurulan Konteynır Kentte Zonguldak Dernekleri Federasyonu bu kez de 67 Prefabrik HANE ile ZONGULDAK MADENCİLER MAHALLESİ kuruyor.
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