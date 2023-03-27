Malatya'da Madenciler Mahallesi kurulmaya başlandı

Depremde Kömür İçin Değil Ömür İçin Buradayız diyerek arama kurtarmada Türkiye’nin umudu olan Zonguldaklı madenciler bu kez de Malatya’da yaşam alanı kuruyor.



Zonguldak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ziya Öncan yaptığı açıklamada süreç boyunca yapılanları anlattı.



Malatya Battalgazi’de kurulan Konteynır Kentte Zonguldak Dernekleri Federasyonu bu kez de 67 Prefabrik HANE ile ZONGULDAK MADENCİLER MAHALLESİ kuruyor.