Ağrılı naht sanatı ustası atıl ahşapları nakış gibi işliyor

Ağrılı naht sanatı ustası, atıl ahşapları nakış gibi işliyor. 60 yaşındaki Şahin Tekin, geçimini sağladığı naht sanatına gençliğinden bu yana sahip çıkıyor

Ağrılı naht ustası Şahin Tekin, uzun yıllardır atıl ahşapları atölyesinde nakış gibi işliyor.

Eleşkirt ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Tekin, 1989 yılında Bursa'da çalıştığı ahşap atölyesinde naht sanatıyla tanıştı. Daha sonra döndüğü memleketinde bu zanaatı icra etmeye devam eden Tekin, genç yaşlarından bu yana atıl ahşapların yanı sıra satın aldığı ahşapları işliyor.

Yazının estetiğiyle ahşabın doğallığını eserlerinde buluşturan Tekin, gençliğinden bu yana geçimini sağladığı naht sanatına sahip çıkıyor.

Şahin Tekin’in el emeği ile çıkardığı eserleri, yöre halkı süs eşyası olarak alıp evlerine ya da iş yerlerine asıyor.

# ağrı

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