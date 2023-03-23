Kandilli'den o iddialara yanıt: "Herhangi bir sorun bulunmamaktadır"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'un erken uyarı sisteminin çalışmadığını öne sürmüştü. Öztürk’ün iddialarına Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yanıt geldi.



Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasında, Marmara bölgesinde erken uyarı amacıyla kullanılabilecek 100’e yakın yer hareketi istasyonu bulunduğu belirtildi. İstasyonlardan bazılarının teknik veya farklı sebeplerden hizmet veremiyor olmasının sistemin çalışmıyor olması anlamına gelmediği vurgulandı. “Mevcut sistemin işleyişinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır" denildi.





“SİSTEM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR”

Açıklamada, erken uyarı sisteminin ne olduğu konusunda da bilgilendirme yapıldı:

- Ülkemizde hali hazırda 'halka yönelik' bir erken uyarı sistemi bulunmamaktadır. Kamuoyunda dolaşan 'Deprem erken uyarı' sistemi, düşünülenin aksine depremi önceden bildiren bir sistem değildir. Böyle bir erken uyarı sinyali de maalesef yoktur. Enstitümüzdeki mevcut erken uyarı sistemi, meydana gelen bir deprem sonrasında ikincil afetlerin önlenmesine yönelik hizmet vermektedir. Doğal gaz kaynaklı patlamaların önlenmesi, elektrik üretim tesislerinin devre dışı bırakılması, ulaşım sistemlerinin güvenli bir şekilde durdurulması gibi..

Kandilli Rasathanesi, ayrıca bugüne kadar çok az sayıda kurum veya kuruluştan erken uyarı sinyali talebi alındığını bildirdi. Açıklamada “Enstitümüz, deprem erken uyarı sinyaline ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine hazırdır.” denildi.