Kızılay'dan depremzedelere 2 milyar liralık destek

Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını ramazan ayında da karşılamaya devam edecek.



Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, ramazan ayında da beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetlerini, kesintisiz devam ettirecek.



Kızılay, Valilikler ve Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı yapacak.



Ayrıca Kızılay hayırseverlerin destekleriyle 19 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor.



Hayırseverler Kızılay’ın Zekat, Fitre, Fidye, Yurt içi - Yurt dışı Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık, Oyuncak Yardımı ve Çocuk İkram Paketi yardım seçeneklerine destek olabilecek.