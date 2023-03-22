Memurları ilgilendiren emsal karar: AYM Hak ihlali olarak değerlendirdi

Öğretmenlerden polislere, doktorlardan diğer tüm memurlara kadar, herkesi ilgilendiren bir karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin aile bütünlüğünü bozacak şekilde tayin edilmelerini hak ihlali olarak değerlendirdi. İşte ayrıntılar..

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Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin aile bütünlüğünü bozacak şekilde tayin edilmelerini hak ihlali olarak değerlendirdi. Karar, Anayasa'nın 20. maddesi anımsatılarak alındı ve aile hayatına saygı hakkına ilişkin pozitif yükümlülüklerin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle, kamuda çalışan herkes için önemli olan karar, memurlar için en büyük sorunlardan birisini ortadan kaldıracak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sakarya'da görevli olan memur, 'zimmet' iddiasıyla disiplin soruşturması geçirdi ve kınama cezası aldı. Sonrasında Erzurum'a tayin edildi. Ancak, iki çocuğu olan memur, aile bütünlüğünün tayin nedeniyle bozulduğunu iddia ederek Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare mahkemesi, davanın reddine hükmetti ve kamu hizmetinin verimli işleyişinin sağlanması için idareye takdir yetkisi verildiğini belirtti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilen itirazın ardından, kişi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak hak ihlali iddiasını gündeme getirdi. Yapılan inceleme sonucunda, tayini çıkan memurun aile hayatına saygı hakkının Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alındığı ve ihlal edildiği kararına varıldı.

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