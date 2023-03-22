On bir ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor

Müslüman alemi için heyecanlı bekleyiş, On bir ayın sultanı Ramazan bu gece başlıyor.



İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü yani bugün kılınacak, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak.



Bu yıl 29 gün oruç tutulacak.



Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.



Ay boyunca camilerde Kur'an-ı Kerim okunacak, hatimler yapılacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 70 lira olarak kararlaştırdı.