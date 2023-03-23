İlk oruç için sahura kalkıldı

Ramazan ayı geldi. İlk oruç için sahura kalkıldı. Çadır kentte depremzedeler, madende işçiler, hastanede sağlıkçılar ilk sahuru yaptı.

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Kahramanmaraş'ta depremzedeler ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde yaptı.

Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda kurulan 804 çadırda kalan depremzedelere sahurluk ve çorba ikram edildi.

Tekirdağ'da sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla birlikte sahur yaptı.

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

İlk sahurlarını ailelerinden uzak yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Kocaeli'de itfaiye personeli, ilk sahuru ailelerinden uzakta nöbette yaptı.

İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. En uzun oruç Sinop'ta 15 saat 23 dakikayla, en kısa oruç ise Hatay'da 14 saat 56 dakikayla tutulacak.

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç 15 saat 21 dakika ile Grönland'ın Nuuk kentine, en kısa oruç da 13 saat 23 dakika ile Malezya'nın Kuala Lumpur kentine denk geliyor.

# oruç # sahur # ramazan ayı

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