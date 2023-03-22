Bakan Yanık: "Koruyucu aile müracaatı 350 bin oldu"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Yaşanan yıkımda binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce çocuk da ailesiz kaldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için koruyucu aile başvurusunda bulunulabileceğini duyurmuştu.



Sürece ilişkin son durumu açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet sonrası koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında yaşanan artışa dikkat çekti. Rakamları açıkladı.