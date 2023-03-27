Ali Erbaş açıkladı: "Kalıcı konutlar için zekat verilebilir mi?"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, zekat mükellefiyle ilgili açıklama yaptı.





"AFAD ZEKAT HESABINI AÇTI"

Erbaş, zekat mükelleflerinin kalıcı konutlar için de zekat verebileceğini ifade etti:

- Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuyu çalıştı ve zekat mükellefi kardeşlerimizin kalıcı konutlar için de zekatlarını verebileceklerini belirtti. Bunun için AFAD'da bir zekat hesabının açılması gerekiyor idi. AFAD zekat hesabını açtı. Şu anda orada toplanan zekat paralarıyla kalıcı konutlar yapılabilir.

Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen fitre miktarının asgari olduğu gibi, zekatın da asgari kırkta bir olduğunu hatırlattı.