Metrolar depreme dayanıklı mı? İşte yanıtı

Günde ortalama 3 milyon kişinin kullandığı İstanbul metro ve tramvayları ne kadar sağlam? Depreme yerin metrelerce altındaki metrolarda yakalanırsak ne yapmalıyız? Elektrik kesintisi ve yangın çıkması durumunda tahliye nasıl yapılacak?

Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen deprem sonrasına dikkat çekerek "Fay hattı karadan geçmediği için metrolarda bir ayrık, yarılma oluşturmaz. Metroların tasarımı yapılırken 8 şiddetine kadar dayanıklı olarak yapılıyor. Deprem esnasında çıkış istikametine doğru trenin içindeki sayıyı boşaltmak gerekir.