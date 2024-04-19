Numara değiştirmek risk taşıyor! Dikkat! Sosyal medyadaki hesap bilgileriniz silinebilir

Telefon numaranızı değiştirirken 2 kez düşünün. Zira hem sosyal medya hesabınız hemde kişisel verilerinizi ele geçirilebilir.

Telefon numarası değişikliği beraberinde riskleri de barındrıyor. Numara değişikliği sosyal medya hesaplarınızı kaybetmenize neden olabilir.

İşin perde arkasına baktığımızda numara değiştirmek aslında o kadar kolay değil. Çünkü tüm hesaplarınıza erişemeyebilirsiniz.

Numaranızı değiştirmeden önce ayarlarınızı güncellemediyseniz telefon değişikliğinde e- postanızı kaybedebilirsiniz.

Ayrıca numara değişikliği tüm siber varlığınızı da ele geçirilebilir... Ulusal Kanala konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan uyarılar yaptı.

Osman Demircan, "Bugün milyonlarca sosyal medya hesabı ve e-posta hesapları maalesef cep telefonlarına erişim sağlanamadığı için erişilmez durumda. Siz eğer ki cep telefonunuzu kaybedersezni yani kapattırıp başka bir telefon numarasına geçerseniz maalesef e-posta adreslerinize erişim sağlamayacaksınız. Telefon numaranız daha sonra satılırsa ve satın alan kişi kötü niyetliyse yapacağı küçük bir araştırma ile sizin sosyal medya hesabınızı alabilir. Kullanıcıların yaptıkları en büyük hatalardan bir tanesi cep telefon numaralarını çok sık değiştirmeleri değiştirmeden önce de iki faktörlü açtıkları sosyal medya hesapları ve e-posta hesaplarını maalesef güncellemiyor olmaları. Bu anlamda herhangi bir şekilde cep telefonu numaranızı değiştirme imkanınız varsa, bir kağıda 'Hangi platformlarda bu cep telefonunu kullanıyorum?2 diye yazmak, daha sonra yeni numarayı mutlaka oraya kaydettikten sonra eski numarayı silip cep telefon numarasını iptal ettirmek gerekiyor." dedi.