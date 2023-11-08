Hatay'daki Samandağ ilçesinde yetişen kum zambakları adeta görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın tam 244 bin 315 TL cezası var.

O Bitkiyi Koparmanın Cezası 200 Bin TL'den Fazla

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye’nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında olduğu, koparmanın ise 244 bin 315 TL cezası olduğu biliniyor.Sahilde yürüyüş yapan Melisa Su şu sözleri kullandı: