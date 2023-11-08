O Bitkiyi Koparmanın Cezası 200 Bin TL'den Fazla
Koparmadan önce bir daha düşünün. Hatay'da yetişen o bitkiyi koparmanın cezası 200 bin TL'den bile fazla. Peki bu bitkinin adı nedir? İşte ayrıntılar...
Hatay'daki Samandağ ilçesinde yetişen kum zambakları adeta görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın tam 244 bin 315 TL cezası var.
O Bitkiyi Koparmanın Cezası 200 Bin TL'den Fazla
Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye’nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında olduğu, koparmanın ise 244 bin 315 TL cezası olduğu biliniyor.Sahilde yürüyüş yapan Melisa Su şu sözleri kullandı:
"Sahile yürüyüş yaptığım zaman karşıma çıkıyordu çok güzel kokuları var. Her dönem gelip bakıyorum kum zambakları çiçek açmış mı diye. Nadir bulunan bir zambak olduğundan ilçemiz için önemli bir zambak. Umarım türünü korumaya devam ederler"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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