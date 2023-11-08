O Bitkiyi Koparmanın Cezası 200 Bin TL'den Fazla

Koparmadan önce bir daha düşünün. Hatay'da yetişen o bitkiyi koparmanın cezası 200 bin TL'den bile fazla. Peki bu bitkinin adı nedir? İşte ayrıntılar...

O Bitkiyi Koparmanın Cezası 200 Bin TL'den Fazla
O Bitkiyi Koparmanın Cezası 200 Bin TL'den Fazla!
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Hatay'daki Samandağ ilçesinde yetişen kum zambakları adeta görsel şölen oluşturuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın tam 244 bin 315 TL cezası var.

O Bitkiyi Koparmanın Cezası 200 Bin TL'den Fazla

su zambakları

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye’nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında olduğu, koparmanın ise 244 bin 315 TL cezası olduğu biliniyor.Sahilde yürüyüş yapan Melisa Su şu sözleri kullandı:

"Sahile yürüyüş yaptığım zaman karşıma çıkıyordu çok güzel kokuları var. Her dönem gelip bakıyorum kum zambakları çiçek açmış mı diye. Nadir bulunan bir zambak olduğundan ilçemiz için önemli bir zambak. Umarım türünü korumaya devam ederler"
Mis-Akkuş Zambağını koparmanın cezası 60 bin liraMis-Akkuş Zambağını koparmanın cezası 60 bin liraYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay # Kum Zambakları # hatay
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