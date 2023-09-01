Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı! Stresten doğal yollarla kurtulmanın sırları

Prof. Dr. Canan Karatay, insan sağlığının en büyük düşmanlarından biri olan stresle nasıl baş edileceğine dair önerilerde bulunuyor. Stres, modern yaşamın bir parçası haline geldi, ancak Canan Karatay'a göre, antidepresanlara ihtiyaç duymadan stresle başa çıkmanın doğal yolları var. İşte stresten kurtulmanın sırları!

STRESİN KAYNAĞI: UYKUSUZLUK

Stres oluşumunda en önemli sorunlardan biri uykusuzluktur. Eğer yeterince uyuyamıyorsanız, vücudunuz büyük bir stres altındadır. Uykusuzluk, gün boyunca yaşadığınız zorlukları daha da artırabilir. Uyku, vücudun dinlenmesi ve kendini yenilemesi için gereklidir. Ancak uyuyabilmek için melatonin hormonunun dengede olması gerekmektedir.

MELATONİN DENGESİNİ BOZAN TEHLİKELER

Melatonin hormonunun dengesini bozan şeyler arasında şeker, insülin yüksekliği ve kortizol hormonu yer almaktadır. Bu nedenle, aşırı şeker tüketimi vücut için zararlıdır. Şeker, sadece tatlılarla sınırlı değildir; vücuda girdiğinde şeker haline dönüşen tahıl, un, ekmek gibi gıdalarda da bulunur.

SPOR VE STRES İLİŞKİSİ

Vücutta stresin en büyük nedenlerinden biri ağır spor yapmaktır. Özellikle aşırı egzersiz, kortizol hormonunu artırabilir, insülin direncini yükseltebilir ve şeker hastalığı riskini artırabilir. Bu nedenle sakin bir şekilde yürüyüş yapmak, aşırı egzersizden daha faydalı olabilir. Araştırmalar, günde 20 dakika yavaş tempoda yürümenin, antidepresanlardan daha etkili olduğunu göstermektedir.

STRESİN KAYNAĞI: AKILLI BİNALAR VE KUZEY ÜLKELERİ

Modern yaşamın getirdiği stres kaynaklarından biri de akıllı binalardır. Bu binalarda pencereler açılmamakta ve klimalar kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek katlarda yaşamak da stresi artırabilir. Doğal yaşam alanları, bahçeli evler insan sağlığı için daha uygundur. Topraktan elde edilen besinlerde artık yeterli mineral bulunmamaktadır, bu da bağırsak florasını bozarak stresi tetikleyebilir.

KİMYASAL MADDELERİN ROLÜ

Evlerde kullanılan deterjanlar, yumuşatıcılar ve çamaşır suları da vücuda zarar verebilecek kimyasal maddeler içerebilir. Özellikle güneş koruyucu kremler, vücut tarafından emilebilir ve uzun vadeli kullanımları beyin sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle doğal ürünler tercih edilmelidir.

BESLENME VE STRES İLİŞKİSİ

Beslenme, stresle başa çıkmada büyük bir rol oynar. Yoğurt ve sirke gibi doğal ürünler vücuttaki ağır metallerin atılmasına yardımcı olabilir. Vücudu alkali yapmak da stresi azaltabilir. Bağırsak sağlığı, stresle mücadelede önemlidir. Bağırsakları alkali yapmak ve dost bakterileri korumak, stresi azaltabilir.

GÜNEŞ IŞIĞI VE DOĞA

Güneş ışığı, stresi azaltmada önemli bir rol oynar. Gün ışığı, mutluluğu artırabilir ve kuzey ülkelerinde yaşayan insanlar için uzun geceler stresi artırabilir. Doğa ile temas, stresi azaltabilir. Doğayı tanımak, güneşi, gökyüzünü ve doğal güzellikleri gözlemlemek doğal antidepresanlar olarak işlev görebilir.

MÜZİĞİN GÜCÜ

Müzik, stresi azaltmanın harika bir yoludur. Özellikle klasik müzik, stresi azaltabilir. Canan Karatay, hastanelerde Mozart dinleyerek hastalarını tedavi etmektedir. Müziğin insan ruhunu olumlu etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

SEVDİKLERİNİZLE ZAMAN GEÇİRİN

Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve sıkıntılarınızı paylaşmak, stresi azaltmanın en etkili yollarından biridir. Özellikle çalışma hayatında mobbing, kadınlara baskı, çocuklarda ise sınav stresi gibi nedenlerle stres artabilir. Doğa ile iç içe olmak, müzik dinlemek, sevdiklerinizle vakit geçirmek stresi önlemeye yardımcı olabilir.

Canan Karatay'ın önerileri, stresle başa çıkmak isteyen herkes için değerli ipuçları sunuyor. Sağlıklı yaşam tarzı ve doğal çözümler, stresin etkilerini azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Unutmayın, stresle doğal yollarla başa çıkmak her zaman mümkündür.