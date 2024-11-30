PTT'den KPSS şartsız personel alımı olacak! İşte koşullar

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 2024 yılında KPSS şartı aramadan personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru şartları ve son tarih merak konusu oldu.

KPSS ŞARTI YOK

Başvurular PTT kariyer platformu ve İŞKUR üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak. PTT'ye 2024 yılı için alınacak personellerin hangi pozisyonda olacağı araştırılıyor.

İşte alım yapılacak alanlar;

KIDEMLİ JAVA GELİŞTİRİCİSİ

Bu pozisyonda görev almak isteyen adaylardan beklenen kriterler şu şekilde:

Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanında lisans mezuniyeti

Algoritmalar, veri yapıları, nesne yönelimli programlama, tasarım kalıpları (MVVM, DI, Factory vb.) konularında bilgi sahibi olmak

Mikroservis mimarisi, yüksek trakli web siteleri ve sürekli entegrasyon süreçlerinde deneyim

Spring, Spring Boot, Hibernate, Docker, Vagrant, Elasticsearch, RabbitMQ, Kafka teknolojilerine hakimiyet

Redis, MongoDB, Couchbase gibi veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.

KIDEMLİ PHP GELİŞTİRİCİSİ

PHP geliştiricisi kadrosu için adaylarda şu şartlar aranıyor:

Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği lisans diploması

Laravel ve Symfony gibi PHP MVC framework'leri, RESTful web servisleri konusunda uzmanlık

E-ticaret platformlarının geliştirilmesi, PHP ve veritabanı tasarımı konularında tecrübe

Tercihen Linux geliştirme ortamlarında deneyim sahibi olması

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Kıdemli PHP Geliştiricisi ve Kıdemli Java Geliştiricisi pozisyonlarına başvurular kariyer platformu üzerinden yapılacaktır.

Müşteri Hizmetleri Görevlisi pozisyonuna ise başvurular İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden alınmaktadır.