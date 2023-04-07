Risk Kalkanı toplantısının üçüncüsü İstanbul’da yapıldı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında 158 bilim insanı, uzmanlar ve 13 kuruldan oluşan Bilim Kurulu toplantısının üçüncüsü İstanbul’da yapıldı.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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Türkiye'de şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin üçüncü toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımlarıyla Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nın üçüncüsü tamamlandı.

Ulusal Kanal’a konuşan Kentsel ve Kırsal Dönüşüm Kurulu Üyesi Prof. Dr. Menaf Turan, Türkiye’nin bir afet bölgesi olduğunun altını çizdi ve her türlü felaketi öngören bir çalışma yürüttüklerini belirtti.


Ulusal Kanal’a konuşan bir diğer bilim insanı da Kentsel ve Kırsal Alt Yapı Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kasım Yenigün oldu. Yenigün, bilimin ortaya koyduğu tüm gereklilikleri uygulamada olan ısrarını dile getirdi ve topluma düşen görevlerden söz etti.

Yeni Yapı Teknolojileri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yoshinori Moriwaki toplantıya 10 maddelik öneri ile geldiğini belirtti. Moriwaki o önerilerden en önemlisinin ise sismik izalatör olduğunu belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli # afet

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