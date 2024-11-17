RTÜK başkanı’ndan sert mesaj: 'Gündüz kuşağı programlarını gerekirse kaldırırız'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili tartışmaları alevlendiren açıklama yaptı. Şahin, "Bundan sonraki süreç son nokta. Nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle bunun tamamen kalkacağını arkadaşlarımız da biliyorlar" dedi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
RTÜK başkanı’ndan sert mesaj: 'Gündüz kuşağı programlarını gerekirse kaldırırız'
Yayınlanma: Güncellenme:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili tartışmaları alevlendiren bir açıklama yaptı. Şahin, "Bundan sonraki süreç son nokta. Nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle bunun tamamen kalkacağını arkadaşlarımız da biliyorlar" diyerek gerekirse bu programların tamamen yasaklanabileceğini ifade etti.

Şahin’in açıklamaları, kamuoyunda gündüz kuşağı programlarının içerikleri üzerine devam eden eleştirilerin ardından geldi. RTÜK'ün, bu programlarla ilgili daha sert önlemler alabileceği sinyalleri dikkat çekti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Meclis’te bilgi verirken bu programlarla ilgili olarak 2021 yılından bugüne kadar 26 bin 998 şikâyet geldiğini söyledi.

'EN ÇOK PARA GETİREN PROGRAMLAR GÜNDÜZ KUŞAĞI'

“Bu, bizim toplam şikâyet oranının yüzde 13,4’ünü kapsıyor” diyen Şahin, şunları kaydetti:

“Gündüz kuşağı programını ‘muhalif’ veya ‘muhalif olmayan’ bütün kanallar yapıyor. Gündüz kuşağı programları en çok reyting alan programlar, en çok para getiren programlar, en çok izlenen programlar, en çok da şikâyet edilen programlar. Biz yöneticiler ile toplantılar yaptık. Ama iki üç ay yapıyorlar, uyarılarımıza dikkat ediyorlar, sonra diyorlar ki: ‘Reytinglerimiz düştü, izlenmiyoruz, tekrar buraya döneceğiz.’

'TOPTAN YOK ETMEYE' GİDİLEBİLİR

Bu demek değildir ki izlenilmek için her şeyi yapalım. Biz ilke kararlarını yayınladık. Bu ilke kararlarına güveniyoruz. Bu saatten sonra yapılacak olan bu tür ihlaller olayı farklı bir tarafa götürür. Bundan sonraki süreç artık son noktadır. ‘Değişen bir şey olmuyor’ denirse, nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle birlikte bunun tamamen kalkacağını arkadaşlarımız da biliyorlar ve bunun bilincindeler. İlke kararları hem sert tedbirler içerir hem de uygulanmaması mümkün olmayan kararlardır. En son eğer ki çaresiz kalır isek bunu kaldırma yönüne veyahut da bunu toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum." 

Alkollü içecek sektöründe sıkı denetim! Kayıt dışılığa geçit yokAlkollü içecek sektöründe sıkı denetim! Kayıt dışılığa geçit yokGündem
rtük gündüz programları
Günün Manşetleri
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
"Türklerin de çıkarını savunuyoruz"
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Çok Okunanlar
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt 'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu