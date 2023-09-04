Sağanak engel olamadı! Evet dediler

Nevşehir’de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Mualla ve Selim çifti sağanak yağış altında evlendiler.

Sağanak engel olamadı! Evet dediler
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Nevşehir’de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Mualla ve Selim çifti sağanak yağış altında evlendiler. 


Hafta sonu yurdun birçok kesimini etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına Nevşehir’de de hayatı olumsuz etkiledi. Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, şehrin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden olurken, Mualla ve Selim çifti de sağanak altında kıyılan nikahla evlendiler. 

AYLAR ÖNCESİNDEN KİRALADILAR


Çift; açık alanda düğün yapmak için aylar öncesinden kır bahçesi kiraladı. Düğün saatinde sahneye çıkan çift ilk danslarını yaptıktan sonra bir anda bastıran sağanaktan kurtulmak için üstü kapalı alana geçti. Yağış şiddetini gittikçe artırınca çiftin nikâhları da sağanak yağmur altında kıyıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Nevşehir # evlilik # nikah # Nevşehir
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