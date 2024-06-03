Sagopa Kajmer'in acı günü! Ceza'dan başsağlığı mesajı

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz’un uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Kajmer annesinin vefat haberini "X" hesabından verdi.

Sagopa Kajmer'in acı günü! Ceza'dan başsağlığı mesajı

Kajmer’in uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

 İki gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

CEZA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Küskün oldukları bilinen rapçi Ceza’dan başsağlığı mesajı geldi. Instagram hesabından Kajmer'in annesi ile olan fotoğrafını paylaşan Ceza, "Başın sağ olsun, çok ağır bir acı... Sana ve ailene sabır diliyorum.. Rahmetle.." yazdı.

 KAJMER’DEN CEZA’YA TEŞEKKÜR

Twitter (X) hesabından açıklama yapan Sagopa Kajmer, “Çok teşekkürler Ceza ölüm gününde düşmanlıklar ölür ve acılar paylaşılır.” İfadelerini kullandı.

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