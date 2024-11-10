SGK duyurdu: Prim borçlarına 2025'te zam gelecek!

Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması gibi prim gün sayısını tamamlamak için SGK'ya borçlanan vatandaşlar için önemli bir uyarı yapıldı. 1 Ocak 2025’ten itibaren bu borçlanmaların bedeline zam yapılacağı duyuruldu. Zamdan etkilenmemek için vatandaşların, borçlanmalarını 31 Aralık 2024’e kadar tamamlaması gerektiği bildirildi.

Prim borçlanma tutarlarına yüksek oranda zam bekleniyor. Asgari ücret 2025 zammının ardından artacak olan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması tutarları vatandaşı tedirgin etti. Türkiye'de prim gün sayısı eksik olan bireyler, yeni yıl zamlarından önce borçlarını tamamlamaya girişti. Prim borçlanma tutarlarının asgari ücretin brüt tutarına göre belirlendiğini belirten Özgür Erdursun, kritik uyarılarda bulundu.

31 ARALIK SON GÜN

31 Aralık 2024'e kadar SGK'ya prim borçlanması için müracaatta bulunacaklar mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapacak. Ancak 1 Ocak 2025'ten itibaren prim borçlarına zam yapılacak.

Asgari ücretin yüzde 32'si, Yurt dışı borçlanmalar için asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim borçlanması yapılabiliyor.

2025 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Eğer 2025'teki asgari ücret zammı, beklenen yüzde 25-30 arasında gerçekleşirse, borçlanma tutarları da aynı oranda artacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Borç size tebliğ edildikten sonra yurtdışı borçlanmaları için 90 gün, diğer borçlanmalar için ise 30 gün içinde zamsız ödeme yapılabilir." dedi.