Evlerinde besledikleri yılanlar ekmek kapısı oldu

Irak Süleymaniye’de yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim'in, evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlar ekmek kapısı oldu.

Evlerinde besledikleri yılanlar ekmek kapısı oldu
Süleymaniyeli çiftin evlerinde besledikleri yılanlar ekmek kapısı oldu.
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Irak’ın Süleymaniye’ye bağlı Dokan ilçesinin Kemçohe köyünde yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim, evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlar ekmek kapısı oldu.

Yılanlara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu ifade eden 25 yaşındaki Abdurrahman evlendikten sonra eşiyle aldıkları karar doğrultusunda yılan bakıcılığına başladığını dile getirdi.

 

SAÇ SORUNLARINA DEVA


Abdurrahman, yağların saçlar üzerindeki yararından bahsetti:

- Saçları zayıflayan, dökülen veya kırılanlar bu yağı kullanabilirler. Yağ, bu sorunları yaşayanlara çare olacaktır.

 

Evlerinde besledikleri yılanlar ekmek kapısı oldu - Resim : 1

''YAĞDAN GELİR ELDE EDEN İLK ÇİFTİZ''

Abdurrahman, bölgede yılan yağından gelir elde eden ilk çift olduklarını belirterek yağı nasıl elde ettiklerini anlattı:

- Bu hayvanları evimde besliyorum. Hiçbir tehlikeleri yok. Sağlıklı bir şekilde yağ üretsinler diye onlara taze yiyecek veriyoruz. Özellikle tavuk göğsü gibi.

 Yılanların genelde sulak yerler ve kayalıklarda yaşadığını aktaran Abdurrahman, çevredekilerin haber vermesiyle yılanları bulundukları yerden aldığını dile getirdi.

Evlerinde besledikleri yılanlar ekmek kapısı oldu - Resim : 2Bu işlem sırasında yılanlara zarar vermediğini belirten Abdurrahman sözlerine şöyle devam etti:

- Yılanların gözleri beyaz renge döndüğünde, deri atmalarının zamanının geldiğini anlıyoruz. Öte yandan bu işi yasal bir şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik ve sağlık boyutuyla ilgili gerekli kurumlarla irtibat halindeyiz.

 Eşine yaptığı işte destek olan Şıler Selim de yılanlarla çok iyi bağ kurabildiğini kaydetti:

- Onlarla (yılanlar) birlikteyken rahatlıyorum. Yılanlarla iyi bir bağım var. Bu işten aynı zamanda gelir de elde ediyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yılan # ırak # Süleymaniye
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