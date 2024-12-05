Sultan Etçi, Private Label Zirvesi'nde Platin Sponsoru olarak yer aldı

Bu yıl 9.'su düzenlenen ve sektörün en prestijli organizasyonlarından biri haline gelen Private Label Zirvesi, 1.700 katılımcı ve 4.500 başvuru ile yoğun ilgi gördü. Hızlı tüketim ürünleri sektörünün dinamiklerini, yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik fırsatlarını ele alan zirve, dolu dolu bir programla sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Sultan Etçi olarak, bu önemli organizasyona Platin Sponsor olarak katılmanın gururunu yaşadık. Zirvede, sektörün bugünü ve geleceği üzerine yapılan tartışmalar, yenilikçi yaklaşımlar ve iş birlikleriyle dolu bir gün geçirdik. Markamızın sektördeki güçlü konumunu bir kez daha vurgularken, sektörel yeniliklerin geliştirilmesine yönelik vizyonumuzu paylaştık.

MUSTAFA BALIKÇI: "51 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE KOŞULLARA HIZLI UYUM SAĞLIYOR VE TÜKETİCİLERİMİZE ULAŞMANIN YENİ YOLLARINI ARIYORUZ"

Sultan Etçi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, zirvede yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Private Label Zirvesi, sektörümüzün yenilikçi çözümler, rekabet avantajları ve müşteri beklentilerine yönelik stratejiler geliştirmesi için eşsiz bir buluşma noktası. Firmamız uzun yıllardır privatelabel sektörüne, BİM, ŞOK, A101 zincir marketleri ile hizmet vermektedir.

Firmamız Sultan Et markasıyla %100 yerli sermayeyle 1973 yılında Ankara’da kuruldu. Bugün 300’den fazla barkod ürün çeşidimizle ülkemizin her noktasına ulaşabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Sürdürülebilir büyümenin kalite, kontrol, verimlilik ve yeniliklere dayalı olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı ve enerjimizi hep bu alanlara yönelttik.

Uygulamakta olduğumuz toplam kalite yönetim sistemleri ile tüm süreçlerimizi optimize edip risklerimizi yöneterek standart, güvenilir, verimli ve sürdürülebilir üretim gerçekleştiriyoruz.

Ar&Ge bölümümüz, ürettiğimiz geleneksel ürünleri yeni teknoloji ve bilimsel çalışmalarla buluşturarak sektörde takip edilen ürünler üretmeye devam ediyor. Bu çalışmalardan doğan yeni 'aç bitir' ürün yelpazemiz Ocak ayında raflarda tüketicimiz ile buluşacaktır.

51 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle, her zaman değişen koşullara hızlı uyum sağlıyor ve tüketicilerimize ulaşmanın yeni yollarını arıyoruz."



Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.