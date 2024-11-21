THY'den yolculara ücretsiz şehir turu fırsatı!

Türk Hava Yolları, yurt dışından gelen ve İstanbul Havalimanı'nda başka bir ülkeye gitmek için aktarma bekleyen yolcularına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
THY'den yolculara ücretsiz şehir turu fırsatı!
Yayınlanma:

Türk Hava Yolları, yurt dışından gelen ve İstanbul Havalimanı'nda başka bir ülkeye gitmek için aktarma bekleyen yolcularına unutulmaz bir deneyim sunuyor. THY'nin başlattığı programla, yolcular ücretsiz şehir turuna katılarak İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

İstanbul Havalimanı'nda, 6 ila 24 saat arasında bağlantı süresi olan yolcular, iki uçuş arasında kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

Boğaziçi’nden Topkapı Sarayı’na uzanan bu turlar, İstanbul’un büyüleyici atmosferini kısa sürede yaşamak isteyen transit yolcular için özel olarak planlanıyor. THY, bu hizmetiyle sadece bir havayolu şirketi olmanın ötesine geçerek misafirlerine eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Buradan özel "TourIstanbul" otobüslerine alınan yolcular, rehber eşliğinde düzenlenen etkinlik sonrasında uçuşları için yeniden İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

THY'nin 2009 yılında başlattığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen turlar, 2022 yılında yeniden hizmete girdi.

'AMACIMIZ İSTANBUL'U TANITMAK'

THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, "Amacımız, bekleyen yolcularımıza İstanbul'u tanıtarak THY'yi tercih etmelerini sağlamak. Etkinliğe katılan yolcuların yüzde 68'i aslında THY'yi 'TourIstanbul' programından dolayı tercih ediyor. Amacımız yolcularımızı İstanbul Havalimanı'nda diğer uçuşlarını beklerken, atıl zamanlarında İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ve güzelliklerini görmelerini sağlamak." diye konuştu.

THY istanbul seyahat
Günün Manşetleri
"Suriye yönetiminde kararsızlık var"
Yılmaz Tunç'tan UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
Ömer Çelik'ten UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
İsrail'den UCM'nin Netanyahu kararıyla ilgili açıklama
Netanyahu hakkında yakalama kararı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
34 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
"İki Storm Shadow füzesini düşürdük"
MSB kaynaklarından teğmenler açıklaması
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
'7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz' '7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz'
O ilimizde yarın okullar tatil! O ilimizde yarın okullar tatil!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması