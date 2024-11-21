THY'den yolculara ücretsiz şehir turu fırsatı!

Türk Hava Yolları, yurt dışından gelen ve İstanbul Havalimanı'nda başka bir ülkeye gitmek için aktarma bekleyen yolcularına unutulmaz bir deneyim sunuyor. THY'nin başlattığı programla, yolcular ücretsiz şehir turuna katılarak İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

İstanbul Havalimanı'nda, 6 ila 24 saat arasında bağlantı süresi olan yolcular, iki uçuş arasında kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

Boğaziçi’nden Topkapı Sarayı’na uzanan bu turlar, İstanbul’un büyüleyici atmosferini kısa sürede yaşamak isteyen transit yolcular için özel olarak planlanıyor. THY, bu hizmetiyle sadece bir havayolu şirketi olmanın ötesine geçerek misafirlerine eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Buradan özel "TourIstanbul" otobüslerine alınan yolcular, rehber eşliğinde düzenlenen etkinlik sonrasında uçuşları için yeniden İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

THY'nin 2009 yılında başlattığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen turlar, 2022 yılında yeniden hizmete girdi.

'AMACIMIZ İSTANBUL'U TANITMAK'

THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, "Amacımız, bekleyen yolcularımıza İstanbul'u tanıtarak THY'yi tercih etmelerini sağlamak. Etkinliğe katılan yolcuların yüzde 68'i aslında THY'yi 'TourIstanbul' programından dolayı tercih ediyor. Amacımız yolcularımızı İstanbul Havalimanı'nda diğer uçuşlarını beklerken, atıl zamanlarında İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ve güzelliklerini görmelerini sağlamak." diye konuştu.