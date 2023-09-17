TRT'nin keman virtüözü Şenol Dinleyen hayatını kaybetti

TRT Ankara Radyosu'nun keman virtüözü Şenol Dinleyen hayatını kaybetti. Muazzez Abacı başta olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçıya TRT ekranlarında eşlik eden Dinleyen'in kaybı sanat camiasını yasa boğdu.

"KEMAN VİRTÜÖZÜ ŞENOL DİNLEYEN'İ KAYBETTİK"

Şenol Dinleyen'in vefat haberini ünlü sanatçı Onur Akay sevenleri ile paylaştı. Akay paylaşımında şu ifadelere yer verdi: