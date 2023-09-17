TRT'nin keman virtüözü Şenol Dinleyen hayatını kaybetti

TRT Ankara Radyosu keman sanatçısı Şenol Dinleyen hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü ses sanatçısı Onur Akay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TRT'nin keman virtüözü Şenol Dinleyen hayatını kaybetti

TRT Ankara Radyosu'nun keman virtüözü Şenol Dinleyen hayatını kaybetti. Muazzez Abacı başta olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçıya TRT ekranlarında eşlik eden Dinleyen'in kaybı sanat camiasını yasa boğdu.

"KEMAN VİRTÜÖZÜ ŞENOL DİNLEYEN'İ KAYBETTİK" 

Şenol Dinleyen'in vefat haberini ünlü sanatçı Onur Akay sevenleri ile paylaştı. Akay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  

- TRT Ankara Radyosu’nun en değerli keman virtüözü Şenol Dinleyen’i kaybettik. Enstrümanındaki büyük başarısı beyefendi kişiliği ile özdeşleşmişti. Klasik keman tavrının üstüne kendi imzasını atan nadir insanlardandı. Konservatuarlarda tez konusu olması gereken sanatçımıza Allah’tan rahmet dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.
# trt # Keman
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