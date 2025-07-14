Türk Altın Holding A.Ş.’den 15 Temmuz’a anlamlı video mesaj

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü için peş peşe mesajlar yayınlanmaya başladı. Bu mesajlar arasında Türk Altın Holding'in özel olarak hazırladığı video mesaj dikkat çekti. Video mesajda 15 Temmuz şehitleri anılırken, "unutmadık, unutturmayacağız" vurgusu öne çıktı.

Milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı 15 Temmuz gecesinin unutulmadığı mesajını veren video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.