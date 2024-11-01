Türkiye'de satılan o çikolata toplatıldı! Ürün kara listeye eklendi

Türkiye'de de satılan ünlü çikolata markası "MisterChoc Chocolate Pretzels," ağız ve dil yaralarına yol açtığı gerekçesiyle toplatıldı. Bitter çikolatayla kaplı tuzlu krakerlerden oluşan bu ürün sağlık riski taşıdığı için kara listeye alındı.

Türkiye'de satılan o çikolata toplatıldı! Ürün kara listeye eklendi
Yayınlanma:

Türkiye, son haftalarda Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği gıda skandallarını konuşurken, bu kez de bir çikolata ürünü tüketicileri panikletti. Macar firma Felföldi Édességgyártó Kft., "MisterChoc Chocolate Pretzels" adlı ürününü piyasadan çekme kararı aldığını açıkladı. 

Türkiye'de satılan o çikolata toplatıldı! Ürün kara listeye eklendi - Resim : 1

Bitter çikolata ile kaplanmış tuzlu krakerler olan bu ürünün, ağız ve dil yaralarına sebep olabildiği anlaşıldı. Bunun ardından ürünün satışa sunulduğu Türkiye'de de endişe yaşandı.

UZMANLARDAN 'TÜKETMEYİN' UYARISI GELDİ

Geri çağrılan ürün, 140 gramlık torbalarda satılan krakerlerden oluşuyor. Son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan bu ürün, her yaş grubundan tüketiciye hitap ettiği için büyük kitlelere ulaşırken, uzmanlar ise tehlikeye işaret ederek bu ürünün tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.

FATURASIZ İADE DESTEĞİ

MisterChoc çikolatalı krakerleri satın alan kişilerin, ürünü en yakın mağazaya iade etmesi gerektiği, iade işlemi için de fatura ibrazı gerekmediği belirtildi. İade edilen ürünün bedelinin müşterilere geri ödeneceği açıklandı.

çikolata kara liste
Günün Manşetleri
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
İspanya'da felakette can kaybı 205'e çıktı
Vatan Partisi'nden "DEM Parti kapatılsın" başvurusu
15 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliğiyle ilgili açıklama
Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Çok Okunanlar
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
Edirne'de korkunç kaza Edirne'de korkunç kaza
3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi! 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!
Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem! Antalya'nın Kaş ilçesinde korkutan deprem!