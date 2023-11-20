Türkiye’yi karanlığa boğabilir! Adeta bir buz devri…

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Emel Ünal'a göre İzlanda'daki volkanik patlamalar Türkiye’yi karanlığa boğabilir. Hatta tüm dünyayı soğutabilir. Bu bakımdan adeta bir buz devri. İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı etrafında meydana gelen depremlerin ardından volkanik faaliyetler endişesi ile acil durum ilan edildi. İzlanda Meteoroloji Dairesi de Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlama olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Adeta Bir Buz Devri

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Emel Ünal, volkanların dünyanın denge noktaları olduğunu belirterek, 20'nci yüzyılda yaşanan 2 büyük patlama sonucu atmosferin etkilendiğini ve dünyada soğumaların görüldüğünü ifade etti. Ünal, İzlanda’da patlaması beklenen volkanın dünyayı soğutma ihtimaline ilişkin ise şunları söyledi:

"Literatürü araştırdığımızda gördüğümüz 2 tane patlama, püskürme şekli oluyor. Biri atmosferin daha derinlerine ilerleyen konvektif püskürmeler, bir diğeri biraz daha içine çökerek daha yoğun halde, yanlardan doğru akma şekli. Atmosferin ne kadar derinine; kül, toz ya da parçacık diyebileceğimiz partiküller, aerosoller itilirse hava koşulları ve meteorolojik atmosferler de o derece bu durumdan etkileniyor. Bunun sonucunda aslında çeşitli etkileri görmeye başlıyoruz. Bazen yağışların artması olabilir, bazı durumlarda rüzgarla çok ileri seviyelere taşınması ve hava kirliliği yaratması olabilir. Bazı durumlarda ise zaten eğer ki volkana yakın bir bölgeyse, hava koşulları sebebiyle uçuşların iptal edilmesi olabilir gibi birçok farklı etkileri var. Bu kapsamda değerlendirsek, tabii ki soğumaya bir etkisi olabilir"

Türkiye’yi Karanlığa Boğabilir

Volkanik patlamaların atmosferin içine kül ve aerosol gibi yabancı parçacıklar ittiğini bildiren Ünal, bunun sonucunda atmosferin yapısının etkilendiğini söyledi. Ünal sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Sülfür ortaya çıkıyor ve sülfür, su buharı ile birleşerek bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka güneş ışınlarını yansıtan bir tabaka. Böyle bir durumda güneş ışınları yeterince aşağıya geçemez. Volkan patlaması ile orayı beslerseniz; sülfürle, su buharının birleşimi sonucu yansıtıcı bir tabaka oluştuğunda güneş ışınları, yeterince aşağıya geçemeyecek demektir. Volkanın hangi miktarda püskürtme yaptığı, hava koşullarının o anki sirkülasyonunun bunu destekleyip, dağıtıcı bir görev oynaması, ne kadar bunun uzun sürdüğü; bütün bunlar birer etken olarak o tabakanın ne derece genişleyeceğini ya da ne derece kısa sürede atmosferde etkisinin kaybolacağını gösterir. Uzun sürerse, soğuma etkisi de uzun sürecek demektir. Böylece aşağı tabakada, troposfer civarında önceki duruma nazaran soğukluk söz konusu olacaktır"

1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da ve Meksika'da yaşanan; 1991'de ise Filipinler'de yaşanan volkanik patlamalar sonucunda kademeli bir şekilde dünyada soğumaların görüldüğünü belirten Ünal, Filipinler'de yaşanan patlamanın tarihe 'yazı olmayan sene' şeklinde geçtiğini belirtti. Ünal sözlerini böyle tamamladı: