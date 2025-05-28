Uzmanlar uyarıyor: Çocuklar internette günde 7 saat geçiriyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin, çağımızın en büyük tehlikelerinden biri haline gelen internet bağımlılığına karşı aileleri uyardı. Şahin, özellikle çocuk ve ergenlerin yoğun internet kullanımı nedeniyle fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkilerle karşılaştığını belirtti.

"OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU" TANI OLARAK TIBBA GİRDİ

Son yıllarda internetin erişilebilirliğinin artmasıyla birlikte özellikle çocuklarda "oyun oynama bozukluğu" tanısının giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Şahin, “2024 verilerine göre Türkiye’de bireylerin günlük ortalama internet kullanım süresi 7 saate ulaştı. Bu sürenin yüzde 38’i sadece dijital oyunlarla geçiyor. Bu çok ciddi bir oran. Özellikle uzun süreli oyun oynayan çocuklar bir uzmana yönlendirilmeden kalıcı sorunlar yaşayabiliyor” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK PLANLAMA ŞART

Dr. Şahin, internet bağımlılığına karşı alınabilecek en etkili önlemlerden birinin günlük planlama olduğunu vurguladı. “İnternete sınırsız erişim, çocuğun hem dikkatini hem de yaşam kalitesini bozuyor. Bunun yerine günün belirli bölümlerine internet, ders ve spor aktiviteleri koyarak dengeli bir yaşam planı yapılmalı. Bu plan mutlaka çocuğun katılımıyla hazırlanmalı ve uygulama konusunda kararlılık gösterilmelidir” dedi.

Şahin, çocuklardan interneti veya oyunları tamamen almak gibi ani müdahalelerin de riskli olabileceğine değinerek, “Eğer çocuğun elinden interneti alıyorsanız, yerine geçecek başka bir şey koymalısınız. Bu bir spor faaliyeti olabilir, sanatsal uğraş olabilir ya da sadece kaliteli aile vakti geçirmek bile yeterlidir. Çocuğa yasak koymak değil, alternatif sunmak gerekir” diye konuştu.

ANİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ VARSA DİKKAT

Uzman görüşüne göre, ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri çocuklarda ani davranış değişiklikleri. Şahin, “Eğer çocuğunuzda ani içe kapanma, agresiflik, huzursuzluk, uyku bozukluğu gibi belirtiler fark ediyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Bu durum sadece internet bağımlılığı değil, aynı zamanda ileride madde bağımlılığı gibi daha büyük risklerin habercisi olabilir” uyarısında bulundu.