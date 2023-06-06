425 yıllık tabloda dikkat çeken detay

Ventura Salimbeni tarafından 1595 yılında yapılan 425 yıllık tablo sanatseverlerin epey ilgisini çekti. Tabloya biraz bakıp düşünen herkes İsa Mesih'in 425 yıldan daha eski eserinde uydu gibi görünen nesneyi yorumlamaya ve tartışmaya başladı.

Ancak sanat eseri, Kutsal Üçlü'de genellikle görülmeyen başka bir figürü de gösteriyor gibi görünüyor. Hatta bazı komplo teorisyenlerinin 1957'de Dünya'nın yörüngesine giren ilk yapay uzay uydusu olan Sputnik olduğuna inanılıyor.

FARKLI TEORİLER YER ALDI

Sanat uzmanları, "topun" Evren olarak da bilinen Göksel Küre'yi temsil etmesi gerektiğine inanırken, dışarı çıkan sivri uçlar Tanrı'nın onun üzerindeki gücünü gösterdiğine inanıyor.

Kaynak: https://www.tv100.com/425-yillik-tabloda-fark-edilen-detay-insanligi-hayrete-dusurdu-sadece-baktiktan-sonra-biraz-dusunenler-anliyor-galeri-674611