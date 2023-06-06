425 yıllık tabloda dikkat çeken detay

1595 yılında Ventura Salimbeni tarafından yapılan 425 yıllık tablonun her detayı dikkat çekiyor. Tablonun ortasındaki uyduda görünen nesneyi yorumlamaya ve tartışmaya başlandı. Sanatseverlerin gündeminde yer alan tablo en sık konuşulan konular arasında yer aldı.

425 yıllık tabloda dikkat çeken detay
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Ventura Salimbeni tarafından 1595 yılında yapılan 425 yıllık tablo sanatseverlerin epey ilgisini çekti.  Tabloya biraz bakıp düşünen herkes İsa Mesih'in 425 yıldan daha eski eserinde uydu gibi görünen nesneyi yorumlamaya ve tartışmaya başladı. 

Ancak sanat eseri, Kutsal Üçlü'de genellikle görülmeyen başka bir figürü de gösteriyor gibi görünüyor. Hatta bazı komplo teorisyenlerinin 1957'de Dünya'nın yörüngesine giren ilk yapay uzay uydusu olan Sputnik olduğuna inanılıyor. 

FARKLI TEORİLER YER ALDI 

Sanat uzmanları, "topun" Evren olarak da bilinen Göksel Küre'yi temsil etmesi gerektiğine inanırken, dışarı çıkan sivri uçlar Tanrı'nın onun üzerindeki gücünü gösterdiğine inanıyor.

425 yıllık tabloda dikkat çeken detay - Resim : 1

Kaynak: https://www.tv100.com/425-yillik-tabloda-fark-edilen-detay-insanligi-hayrete-dusurdu-sadece-baktiktan-sonra-biraz-dusunenler-anliyor-galeri-674611

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