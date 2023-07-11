Yıllardır kırık bacakla yaşıyor: "Maddi imkansızlıklar nedeniyle son bir ameliyatımı gerçekleştiremiyorum"
Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Ömer Uğur, yedi yıldır kırık bacağıyla yaşam mücadelesi veriyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle iyileşmesi için gereken son bir ameliyatı gerçekleştiremeyen Uğur, yardım bekliyor.
Sinop'un Erfelek İlçesi'ne bağlı Yeniköy'de yaşayan Ömer Uğur isimli bir vatandaş, yedi yıldır kırık bacağıyla mücadele ediyor.
Yetkililere seslenen Uğur, uzun bir süre boyunca birçok ameliyat geçirdiğini ve halen kırık bacağıyla yaşamak zorunda olduğunu belirtti. Maddi sıkıntılar nedeniyle son bir ameliyatı gerçekleştiremediğini ifade eden Uğur, yapılan yardımların yetersiz kaldığını ve özürlü maaşıyla hayatını sürdürmeye çalıştığını ifade etti.
Evinin ve kişisel durumunun içler acısı olduğunu ifade eden Uğur, yardım çağrısında bulundu:
- Yıllar boyunca onlarca ameliyat geçirdim ve son yedi yıldır kırık bacağımla mücadele etmekteyim. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle son bir ameliyatımı gerçekleştiremiyorum. Yapılan yardımlar yetersiz kalmakta ve özürlü maaşımla hayatımı sürdürmeye çalışmaktayım. Evimin ve benim durumum ortadadır.