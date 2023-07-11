Yıllardır kırık bacakla yaşıyor: "Maddi imkansızlıklar nedeniyle son bir ameliyatımı gerçekleştiremiyorum"

Sinop'un Erfelek İlçesi'ne bağlı Yeniköy'de yaşayan Ömer Uğur isimli bir vatandaş, yedi yıldır kırık bacağıyla mücadele ediyor.

Yetkililere seslenen Uğur, uzun bir süre boyunca birçok ameliyat geçirdiğini ve halen kırık bacağıyla yaşamak zorunda olduğunu belirtti. Maddi sıkıntılar nedeniyle son bir ameliyatı gerçekleştiremediğini ifade eden Uğur, yapılan yardımların yetersiz kaldığını ve özürlü maaşıyla hayatını sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Evinin ve kişisel durumunun içler acısı olduğunu ifade eden Uğur, yardım çağrısında bulundu: