Antik Çağlarda Kırmızı Tüyler Altından Daha Değerliydi!

Roma İmparatorluğu'nun altın sikkelerinden antik Çin'in yeşim hazinelerine kadar her kültürün kendi zenginlik ve statü amblemi vardır. Ancak antik Hawaii'nin yemyeşil manzaralarında kırmızı tüylerin cazibesine paha biçilemiyordu.

Kırmızı Tüyler Hawaii Hazinesinin Kaynağı

Hawaii'nin yemyeşil yağmur ormanlarında, kırmızı tüylerin imrenilen kaynağı iki kuş oldu, bu kuşlar 'i'iwi (kırmızı bal sürüngeni) ve apapane türü kuşlardır. Canlı kırmızı tüyleriyle bu kuşlar, eski Hawaiililerin dini ve törensel yaşamında önemli bir rol oynuyordu.

Hawaii inançlarında tanrıları ve yüksek rütbeli şefleri simgeleyen kırmızı tüyler, karmaşık bir şekilde pelerinlere, miğferlere ve diğer kıyafetlere dönüştürüldü. "ʻahu ʻula" (tüylü pelerinler) ve "mahiole" (tüylü miğferler) olarak bilinen bu eşyalar yalnızca görsel olarak çarpıcı değildi; gücü, kutsallığı ve Hawaii toplumunun hiyerarşisini temsil ediyorlardı. Tek bir 'ahu'ula için binlerce kuşun tüyleri gerekebilir, bu da bu kültürel zanaatın büyüklüğünün göstergesidir.

Manevi önemleri ve tüyleri elde etmek için yapılan yoğun emek süreci göz önüne alındığında, bu eşyalar doğal olarak inanılmaz derecede değerli hale geldi ve altından daha değerli kabul edildi. Kişisel rütbe ve soyun yüksek saygı gördüğü bir toplumda, tüylü bir giysiye sahip olmak ve onu giymek prestijin simgesiydi. Bu tüylü hazineler için savaş yapılması ve yöneticilerin bunları iyi niyet göstergesi olarak hediye etmesi alışılmadık bir durum değildi.

Altının Azalan Değerinde Kırmızı Tüylerin Etkisi

Avrupalı ​​kaşifler 18. yüzyılın sonlarında Hawaii'ye ilk geldiklerinde, kendilerine özgü para birimleri karşısında kafalarının karışmasına sebep olmuştu kırmızılı tüyler. Bu Batılılar için altın, zenginliğin temsiliydi. Ancak çok geçmeden Hawaii'de altınlarının, kırmızı tüylerin çekiciliğiyle karşılaştırıldığında hiçbir etkisi olmadığını anladılar.