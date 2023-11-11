Çürük Domatesten Ne Yapılabilir? Domateslerinizi Değerlendirebileceğiniz Tam Kıvamında Domates Salçası Tarifi!
Yumuşamış ve ezilmiş domatesleri çürük diye atmaya son! Domateslerinizi değerlendirebileceğiniz tam kıvamında domates salçası tarifi veriyoruz! Çürük Domatesten Ne Yapılabilir inanamayacaksınız! Tarifin detayları yazımızda!
Yumuşamış domatesler genellikle çürük olduklarından atılmakta. Ancak vereceğimiz salça tarifiyle buna dur diyoruz! Çürük domatesten ne yapılabilir detaylarını sizler için yazdık!
Yumuşamış Domateslerinizi Değerlendirin! Çürük Domatesten Ne Yapılabilir?
Domates, sofralarda sıklıkla karşımıza çıkan ve mükemmel bir tat sunan bir meyve olarak biliniyor. Hem taze olarak tüketildiğinde hem de çeşitli yemeklerin hazırlanmasında sağlık açısından pek çok fayda sunan domates, yaz aylarının vazgeçilmezidir. Çürük domatesten ne yapılabilir sorusunu cevaplamadan önce domatesin tarihine bakalım. Domates Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir ve ilk olarak Peru ve Ekvator'da yetiştirilmiştir. 16. yüzyılda İspanyol kaşifler tarafından Avrupa'ya getirilen domates, hızla popülerlik kazandı ve dünya çapında yaygın olarak tüketildi.
Roma domatesi, çekirdeksiz domates, üzüm domatesi ve biber domatesi gibi birçok farklı çeşidi ile renk, şekil ve tat bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir. Kalorisinin düşük olmasının yanı sıra domates birçok besin maddesi ve antioksidan içerir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif açısından zengin olan domates, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini destekler. Domatesin karakteristik kırmızı renginden likopen adı verilen bir antioksidan sorumludur ve kanserle mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Domates, çok çeşitli mutfak yemeklerinde kullanılabilen çok yönlü bir malzemedir. Taze olarak salatalarda kullanılır, canlı renkleri ve lezzetiyle sofraları süsler. Sizlere yumuşamış domateslerinizi değerlendirebileceğiniz tam kıvamında salça tarifi veriyoruz!
Domates Salçası Tarifi
Ev yapımı domates salçası, yemeklere doğal ve lezzetli bir tat katmanın harika bir yoludur. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz basit bir domates salçası tarifi:
Malzemeler:
5 kg olgun domates
1 çorba kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı, domatesin ekşi olması durumunda)
1 çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Olgun ve taze domatesleri iyice yıkayın. Domateslerin saplarını kesip çapraz olarak çizin. Kaynayan suya domatesleri ekleyin.
- Büyük bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suya domatesleri ekleyip 1-2 dakika kadar pişirin. Bu işlem domateslerin soyulmasını kolaylaştırır.
- Domatesleri kaynayan sudan hemen soğuk suya koyarak soğutun. Sonra onları soyun. Soyulmuş domatesleri bir kaseye koyun.
- Domatesleri ezin veya bir blenderde püre haline getirin. Bu adım salçanın pürüzsüz olmasını sağlar.
- Püre halindeki domatesleri geniş bir tencereye koyun. Alternatif olarak zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
- Tuz ve isteğe bağlı olarak toz şekeri ekleyin. Bu malzemeleri karıştırarak tencerenin içinde homojen bir karışım elde edin.
- Tencereyi kısık ateşte kaynamaya bırakın ve ara ara karıştırın.
- Salça kıvamına gelince sıcak sterilize edilmiş kavanozlara dökün. Kavanozları sıkıca kapatın.
- Kavanozları ters çevirip soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. Kışlık yemeklerinizde kullanıma hazır!