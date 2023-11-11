Çürük Domatesten Ne Yapılabilir? Domateslerinizi Değerlendirebileceğiniz Tam Kıvamında Domates Salçası Tarifi!

Yumuşamış domatesler genellikle çürük olduklarından atılmakta. Ancak vereceğimiz salça tarifiyle buna dur diyoruz! Çürük domatesten ne yapılabilir detaylarını sizler için yazdık!

Yumuşamış Domateslerinizi Değerlendirin! Çürük Domatesten Ne Yapılabilir?

Domates, sofralarda sıklıkla karşımıza çıkan ve mükemmel bir tat sunan bir meyve olarak biliniyor. Hem taze olarak tüketildiğinde hem de çeşitli yemeklerin hazırlanmasında sağlık açısından pek çok fayda sunan domates, yaz aylarının vazgeçilmezidir. Çürük domatesten ne yapılabilir sorusunu cevaplamadan önce domatesin tarihine bakalım. Domates Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir ve ilk olarak Peru ve Ekvator'da yetiştirilmiştir. 16. yüzyılda İspanyol kaşifler tarafından Avrupa'ya getirilen domates, hızla popülerlik kazandı ve dünya çapında yaygın olarak tüketildi.

Roma domatesi, çekirdeksiz domates, üzüm domatesi ve biber domatesi gibi birçok farklı çeşidi ile renk, şekil ve tat bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir. Kalorisinin düşük olmasının yanı sıra domates birçok besin maddesi ve antioksidan içerir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif açısından zengin olan domates, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini destekler. Domatesin karakteristik kırmızı renginden likopen adı verilen bir antioksidan sorumludur ve kanserle mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Domates, çok çeşitli mutfak yemeklerinde kullanılabilen çok yönlü bir malzemedir. Taze olarak salatalarda kullanılır, canlı renkleri ve lezzetiyle sofraları süsler. Sizlere yumuşamış domateslerinizi değerlendirebileceğiniz tam kıvamında salça tarifi veriyoruz!

Domates Salçası Tarifi

Ev yapımı domates salçası, yemeklere doğal ve lezzetli bir tat katmanın harika bir yoludur. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz basit bir domates salçası tarifi:

Malzemeler:

5 kg olgun domates

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı, domatesin ekşi olması durumunda)

1 çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı)

Yapılışı: